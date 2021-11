Jagmeet Singh à Iqaluit pour réclamer de meilleurs services

Le chef néodémocrate était de passage à Iqaluit, au Nunavut, pour réclamer au gouvernement qu’il appuie sur l’accélérateur et subvienne aux besoins criants quant à l’accès à l’eau potable par le biais d’une injection immédiate de 180 M$.

La demande de financement pour l’amélioration des infrastructures est d’abord parvenue à Ottawa dans une lettre envoyée il y a quelques semaines par le gouvernement du Nunavut ainsi que la mairie de sa capitale, Iqaluit.

«Nous croyons que si ce problème devait avoir lieu dans n’importe quelle autre ville [le gouvernement fédéral n’aurait pas hésité à mettre l’argent nécessaire]. Il ne devrait pas y avoir d’hésitation», a lancé M. Singh, qui compte appliquer de la pression sur les libéraux au cours de la session parlementaire à venir.

Lundi encore, le ministère de la Santé a dû rappeler à sa population de ne pas boire l’eau courante, l’eau y étant encore contaminée par la présence d’hydrocarbures. Celle-ci ne peut être utilisée que pour se laver et pour le lavage de vêtements.

Le NPD et le Parti libéral n’ont pas projeté d’entente de collaboration particulière, comme le laissaient entendre des rumeurs sur la colline dans les dernières semaines.

En l’absence d’une entente spécifique et dans un contexte de gouvernement minoritaire, le NPD pourrait profiter de son rôle de troisième opposition pour ajouter de la pression sur les libéraux et obtenir ainsi plus de concessions.

En plus des 180 M$ réclamés d’une voix par le Nunavut, le NPD demande du financement additionnel pour répondre à d’autres besoins cruciaux auxquels font face les habitants du territoire, aux prises avec d’autres problèmes liés à l’habitation et à l’accès aux soins de santé.

Les infrastructures de la région nordique sont les plus fragilisées par le réchauffement climatique. La fonte graduelle du pergélisol peut provoquer l’affaissement de terrains, ce qui pourrait en retour mener à d’importants dommages aux structures des bâtiments.

Le retour au Parlement aura lieu le lundi 22 novembre.

