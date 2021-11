La responsabilité de Régis Labeaume

La lettre de Régis Labeaume à François Legault a irrité les caquistes.

Moi aussi, elle m’a irrité.

Pas pour les mêmes raisons. Pas parce que l’ancien maire critiquait le projet de tunnel Québec-Lévis. Je le trouve même bien poli à propos de ce ruineux et pharaonesque dessein sous-fluvial.

François Legault lui-même est de moins en moins enthousiaste. « C’est le moins pire des projets », a-t-il répété, dimanche.

Mal géré

En fait, il y a eu, depuis deux décennies, des propositions extrêmement « moins pires ». Et c’est ce que la missive de Labeaume occulte.

De son arrivée à la tête de la ville en 2007 jusqu’à sa réélection de 2017, M. Labeaume a négligé et mal géré le dossier crucial des transports à Québec.

Dès le début des années 2000, l’idée d’un tramway est sur la table à Québec. Le 18 octobre 2002, Le Journal de Québec titre ainsi le sujet : « 880 millions pour relier les deux rives ». Le gouvernement Landry se dit ouvert à financer un tramway Québec-Lévis.

Par la suite, l’idée chemine, fait des adeptes. Quand Régis Labeaume arrive en poste en 2007, les responsables du Réseau de transport de la Capitale (RTC) tentent de le convaincre de lancer une étude de faisabilité.

M. Labeaume refuse, dit au RTC de ne pas « perdre son temps ». « Il est impossible de me convaincre », lance-t-il.

La priorité, selon lui, est le train rapide Québec-Windsor (on attend encore...).

Dans les années qui suivent, Régis Labeaume multipliera les volte-face et les gaffes en matière de transport. Les recenser toutes donnerait le tournis. Il privilégiera les « métrobus », l’élargissement des autoroutes. Il méprisera ouvertement le transport en commun. 2013 : « Je ne connais pas 100 personnes à Québec qui, demain matin, rêvent de prendre l’autobus ».

Il finira pourtant par se convertir au tramway... Pour ensuite, mars 2015, lui préférer le Service rapide par bus (SRB), système qui aurait relié les deux rives pour 1,1 milliard $ en 2025.

Hockey

Pendant tout ce temps, dans ses priorités, le sport passe avant le transport. Il nourrit la nostalgie des Nordiques. L’urgence absolue ? La construction d’un nouvel amphithéâtre.

Il sera inauguré en 2015, 400 millions $ de fonds publics plus tard. Le 8 décembre de cette même année, on lui demande quels sont ses futurs « grands projets » : « Tu peux pas faire mieux qu’un amphithéâtre ici, à Québec. Il y a pas un projet qui va arriver, comment dire... » On l’interrompt : « Le SRB ? » Sa réponse : « Oui, il y a le SRB ! Excusez-moi, oui, j’avais oublié ! »

Il est d’ailleurs oublié, le SRB, dans le Programme triennal d’immobilisations 2016-2018. Le maire l’abandonnera en 2017, puisque Lévis n’en veut pas. « Ci-gît la mobilité durable », peste le chroniqueur du Journal Claude Villeneuve, devenu depuis chef de l’opposition.

Réélu en 2017, M. Labeaume se reconvertit au tramway. Le premier ministre Couillard promet des sous. Et là, ça urge : il faut construire le tramway !

Pendant 10 ans, entre autres à cause du manque de volonté politique du maire, les solutions évidentes furent repoussées. La congestion augmentait et la fausse bonne idée d’un 3e lien renaissait, faisait son chemin jusque dans un programme électoral. Et c’est ce qui m’irrite : la lettre « coup d’éclat » de M. Labeaume occulte sa grande responsabilité dans ce gâchis.