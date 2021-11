Le Canadien frustré par les Rangers

Le Canadien de Montréal n’a pas été en mesure d’offrir une victoire à Cayden Primeau pour son premier départ de la saison puisqu’ils ont dû baisser pavillon 3 à 2 contre les Rangers, mardi à New York.

Le jeune gardien de 22 ans a effectué du bon boulot devant sa cage, mais ça n’a pas été suffisant pour pallier la piètre couverture défensive que lui ont offerte ses coéquipiers. Il a réussi à contrer plusieurs revirements en s’illustrant à quelques reprises, dont une fois contre un Ryan Strome seul dans l’enclave, en deuxième période, mais l’offensive du Tricolore a manqué d’opportunisme.

Le but décisif est provenu de la palette du Québécois Julien Gauthier qui a compté son premier de la saison. Il a capitalisé en profitant des erreurs de Brett Kulak et Nick Suzuki. Son tir du revers rapide a surpris l’homme masqué du Tricolore pour une troisième fois sur 34 lancers au total.

Du côté du CH, Christian Dvorak et Josh Anderson ont fait scintiller la lumière, se sortant respectivement d’une disette de 11 et six matchs sans marquer.

Contrairement à ces joueurs, Chris Kreider a poursuivi sur son début de saison hallucinant pour les Rangers. Mika Zibanejad l’a repéré alors qu’il fonçait au filet, l’aidant à compter sa 12e réussite de la campagne. Kaapo Kaako a quant à lui ouvert la marque au premier engagement.

Igor Shesterkin a stoppé 31 des 33 rondelles dirigées vers lui pour finir la soirée avec la victoire.

Frustration en fin de match

Brendan Gallagher a asséné un coup de poing au visage de Barclay Goodrow alors qu’il restait moins d’une minute à jouer au match. Puis, alors que les joueurs tentaient d’effectuer une dernière poussée pour égaliser la marque, Anderson et Jacob Trouba ont eu des mots et quelques coups à s’échanger.

Michael Pezzetta a eu beaucoup de courage, lui qui a jeté les gants contre le dur à cuire des Rangers, Ryan Reaves, en deuxième période.

