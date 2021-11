Les Canadiens dépenseront moins à Noël

Si l’esprit des Fêtes sera meilleur cette année, les dépenses des Canadiens seront elles en baisse, selon un sondage réalisé pour le compte des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA).

Selon le coup de sonde dévoilé mardi, les Canadiens prévoient de dépenser environ 555 $ en cadeaux pour célébrer Noël, en légère baisse par rapport aux 588 $ de 2020 et 583 $ de 2019.

Près de la moitié (48 %) ont indiqué qu’ils prévoyaient de dépenser moins de 200 $ pour festoyer avec leurs proches, soit un pourcentage semblable à l’an passé (45 %), alors que 12 % ont déclaré qu’ils n’allaient pas dépenser quoi que ce soit à ce chapitre.

Cette année, 43 % des Canadiens interrogés prévoient d’offrir un cadeau non traditionnel, c’est-à-dire, fait maison, redonné dans une optique écologique ou une promesse d’un service pour aider l’autre.

Parmi les répondants, 34 % ont affirmé que les répercussions de la pandémie ont eu pour effet de faciliter leurs efforts d’épargne en vue de la période des Fêtes, tandis que 30 % pensent le contraire.

Un retour dans les magasins

Alors que les Canadiens s’apprêtent à passer une seconde saison des Fêtes en pandémie, le sondage indique qu’ils sont 45 % à se sentir optimistes à propos des Fêtes, alors qu’ils n’étaient que 33 % l’an dernier. Et cette année, ils ont l’intention d’arpenter de nouveau les aires commerciales pour l’achat de cadeaux, au vu de l’assouplissement des restrictions et de la hausse du taux de vaccination.

Parmi eux, 35 % ont indiqué qu’ils vont réaliser la majeure partie de leurs emplettes en magasin, cette année, alors qu’ils n’étaient que 30 % l’an dernier. En 2019, ce pourcentage atteignait 45 %. À l’inverse, environ le quart (26 %) des répondants vont faire du lèche-vitrines virtuel.

«La pandémie a engendré des problèmes d’approvisionnement qui pourraient avoir des répercussions sur la disponibilité de certains biens. Pour vous procurer les produits voulus au meilleur prix possible, c’est une bonne idée de faire comme les 21 % de répondants à notre sondage qui disent commencer (et terminer) tôt à faire leurs achats pour les Fêtes. Et je me permettrai d’insister sur ce conseil pour les 9 % qui disent s’y prendre habituellement à la dernière minute», a recommandé Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada.

Le sondage a été réalisé par NielsenIQ, entre le 22 septembre et le 12 octobre 2021, auprès de 2014 Canadiens.