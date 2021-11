Les joueurs du CH maladroits avec la rondelle

L’un des grands clichés dans le monde du hockey stipule que les joueurs doivent exceller sans la rondelle. Mardi soir, c’est plutôt en possession de celle-ci que le Canadien a couru à sa perte.

Les hommes de Dominique Ducharme semblaient totalement étourdis en première période, mardi. Sans les prouesses de leur gardien, le match aurait pu devenir rapidement hors de portée.

Les Rangers ont multiplié les chances de marquer de qualité, tandis que le CH ripostait timidement. Pour Montréal, c’est un scénario trop familier qui s’est répété, alors que les Rangers ont été les premiers à s’inscrire au pointage après un revirement.

Pour une 10e fois cette saison, le Tricolore accordait le premier but de la rencontre. Il s’agit du troisième plus haut total à travers la ligue.

Dans les deux engagements suivants, le Canadien est sorti de son marasme pour mettre enfin au défi le gardien Igor Shesterkin. C’était trop peu trop tard.

À court de solutions

Pour l’entraîneur-chef du Canadien, ses joueurs se sont infligé leurs propres malheurs. Le pilote semblait à court de solutions.

« On n’a pas aimé notre première période pour notre exécution avec la rondelle. Sur le premier but, on a la rondelle dans notre zone et on la perd. On a perdu beaucoup trop de rondelles comme ça en première période.

« Sur le premier et le troisième but, ce sont des jeux d’exécution. Il faut faire les jeux. On travaille assez fort pour récupérer la rondelle, une fois qu’on l’a, il faut la garder. Il faut faire des jeux à haut pourcentage de réussite qui ne reviennent pas contre nous. J’ai beau penser à un système pour ça, mais je n’en ai pas », a-t-il déploré.

En fin de rencontre, le Tricolore a vu son ultime soubresaut prendre fin quand Brendan Gallagher a perdu patience et asséné un coup de poing à Barclay Goodrow. L’équipe a ainsi perdu son avantage d’un homme à la faveur du gardien retiré.

« S’il pouvait le refaire, il se gérerait différemment. Goodrow lui a donné un double-échec dans la face sur la première mise au jeu et il l’a enfargé sur la deuxième. À un moment donné, il a réagi. Est-ce que c’était la bonne réaction ? À ce moment-là, non. Mais est-ce qu’il y aurait pu avoir autre chose ? Peut-être... », s’est questionné l’entraîneur, qui a par ailleurs salué le travail « solide » de son gardien Cayden Primeau.

Commotion pour Allen

En matinée, Ducharme a souligné que Jake Allen pourrait effectuer un retour au jeu, samedi. Il en a profité pour préciser que le gardien néo-brunswickois souffrait bel et bien d’une commotion cérébrale.

Le nom de Mike Hoffman a été placé sur la liste des blessés en raison d’une blessure au haut du corps subie contre les Red Wings de Detroit, samedi. Dans son cas, on ne parle pas de commotion. Il ratera au moins une semaine d’activités.

Quant à Adam Brooks, il a été placé au ballottage.

