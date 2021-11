Marchand devra asseoir son leadership

Avec la pandémie, le gouvernement Legault lutte contre la désinformation et clame qu’il faut écouter la science. Étrangement, il prône tout le contraire lorsqu’il est question de son projet dogmatique, le troisième lien.

Régis Labeaume a fait les frais de ce dogmatisme qui anime M. Legault et ses ministres lorsqu’il a « osé » publier, vendredi, une longue lettre dans laquelle il questionne la pertinence du troisième lien entre Québec et Lévis.

Cette lettre, qui constitue le testament politique d’un maire dont la popularité a largement dépassé les frontières de Québec, est venue jeter un pavé dans la mare du congrès de la CAQ, qui avait lieu en fin de semaine.

Mais au lieu de répondre de la pertinence du projet, ce que personne à la CAQ n’a jamais pu faire, des ministres se sont amusés à casser du sucre sur le dos de Régis Labeaume.

Ainsi, tel un petit roitelet, le ministre Jonatan Julien en a profité pour régler des comptes. Ex-bras droit de Labeaume qui a quitté dans la controverse, il a conclu à l’amertume de ce dernier, qui serait « déçu des résultats de la dernière élection ».

Geneviève Guilbault, qui avait remis jeudi une médaille à Régis Labeaume en le décrivant comme un « maire plus grand que nature », s’est pour sa part réjouie que ce soit « le moment de tourner la page ».

Pour son successeur

Le maire sortant de Québec posait pourtant d’excellentes questions dans cette lettre, notamment sur la pertinence et les coûts encore méconnus de ce tunnel. L’évaluation du projet a explosé depuis trois ans, passant de deux à 10 milliards $.

M. Labeaume fait ressortir exactement les mêmes interrogations que soulèvent depuis des années des experts relativement à ce projet.

Plus encore, ces questions pourront s’avérer fort utiles au nouveau maire, Bruno Marchand, lorsque viendra le temps de mettre le pied à terre sur la question.

Car ce n’est pas pour rien que de tous les temps, aucun maire de Québec ne s’est prononcé en faveur de ce projet que les politiciens de la rive sud aiment ramener de façon périodique depuis trois quarts de siècle.

Grandes chaussures

Les prochaines semaines seront déterminantes pour le nouveau maire de Québec. Suivant les traces de personnages plus grands que nature qui ont dirigé la Ville de Québec depuis 100 ans, Bruno Marchand devra rapidement asseoir son leadership et montrer de quel bois il se chauffe.

Certes, l’arrivée de M. Marchand s’accompagne d’un changement de ton radical. Mais s’il promet de faire différemment sur la forme, il devra sur le fond imposer les limites que commandent les intérêts des citoyens de Québec. Jusqu’à maintenant, nul n’a pu démontrer quel serait pour eux l’apport de ce tunnel.

La ministre Guilbault, qui décrit le nouveau maire à peu près de la même manière qu’elle le ferait pour un Calinours, « très aimable et très affable », devra alors réaliser que le rôle de Bruno Marchand ne consiste pas à faire le beau devant le gouvernement. La « nouvelle ère qui s’amorce », et qu’elle dit voir d’un bon œil, pourrait alors venir ébranler son arrogance plus grande que nature.