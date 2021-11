Mises en chantier: tendance à la baisse au Canada, mais pas au Québec

Le nombre de mises en chantier d’habitations au Canada a diminué au cours du mois d’octobre, tandis qu’il a augmenté au Québec, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Au Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d’habitations est passé de 249 922 en septembre à 236 554 en octobre, ce qui représente une baisse de 5,3 %.

Au Québec, la SCHL a recensé 5035 habitations mises en chantier au mois d’octobre. Il s’agit d’une augmentation de 13 % comparativement à octobre 2020, et d’une huitième hausse mensuelle en dix mois depuis le début de 2021.

«Le fait que les mises en chantier aient renoué avec la tendance haussière au cours des deux derniers mois confirme que la construction résidentielle connaîtra sa meilleure année au Québec depuis 1987, mais également que la marque des 68 748 mises en chantier établit en 1976 est de plus en plus à notre portée», a souligné Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.

Le mois dernier au Québec, les fondations de 771 maisons individuelles ont été coulées, comparativement à 830 au mois d’octobre 2020, soit une diminution de 7 %.

Par contre, les 4264 logements collectifs mis en chantier reflètent une augmentation de 17 % pour ce type d’habitation par rapport à octobre 2020.

Les chiffres révèlent que trois des six régions métropolitaines de recensement (RMR) ont affiché une hausse d’activité par rapport à octobre 2020.

L’augmentation la plus marquée, de 75 %, a été observée dans la RMR de Gatineau (318 mises en chantier). Suivent ensuite les RMR de Montréal (2411 mises en chantier) et de Trois-Rivières (91 mises en chantier) avec des hausses respectives de 15 % et de 14 %.

La construction résidentielle a toutefois fléchi en octobre dans les RMR de Québec (-15 %), de Saguenay (-28 %) et de Sherbrooke (-45 %), où l’on a recensé respectivement 662, 42 et 263 mises en chantier.

Aussi, après avoir enregistré en septembre un premier recul en sept mois, la construction résidentielle dans les plus petits centres urbains de la province (entre 10 000 et 100 000 habitants) a renoué avec sa tendance à la hausse, avec 1248 mises en chantier (+ 57 %).

Ailleurs au Canada, la Nouvelle-Écosse a connu une hausse importante du nombre d’habitations mises en chantiers (294 %), suivie de près par l’Île-du-Prince-Édouard (122 %), le Nouveau-Brunswick (53 %), Terre-Neuve-et-Labrador (18 %), la Saskatchewan (14 %) l’Alberta (10 %) et la Colombie-Britannique (10 %).

La province qui a vu son nombre d’habitations mises en chantier diminué le plus, entre octobre 2020 et octobre 2021, est le Manitoba (-57 %), suivie de l’Ontario (-8 %) et les Prairies (-5 %).

