Misez grand pour la santé des petits!

Pour une 2e année consécutive, l’Encan Soleil est de retour sur le site encansoleil.ca. Jusqu’au 25 novembre (21 h), vous pouvez miser sur quelque 100 lots offerts par des personnalités et des entreprises, vous permettant d’offrir un peu de douceur ou de faire plaisir à un être cher tout en permettant aux enfants de recevoir les meilleurs soins dans les hôpitaux partout au Québec. Parmi les lots : des billets d’avion, de spectacles, des séjours dans des hôtels, des expériences culinaires, un chandail des Canadiens de Montréal signé par plus de 20 joueurs, des toiles de plusieurs artistes et plusieurs chèques-cadeaux. À qui la chance ?

Tout au bout de la nuit...

Photo courtoisie

C’est lors de la récente Semaine nationale des personnes proches aidantes (du 7 au 13 novembre dernier) que l’auteure Anne-Sophie Van Nieuwenhuyse a procédé au lancement de son livre Tout au bout de la nuit, il y a des Étoiles. Elle y met en lumière la résilience de dix familles d’enfants handicapés. Par des témoignages inspirants, parents, grands-parents, amis, frères et sœurs livrent une parcelle de leur histoire pour montrer que derrière la noirceur des premières annonces se cache une vie remplie de couleurs. Les profits liés à la vente du livre iront à la Maison des Petites Lucioles, un OBNL qui offre des services de répit et d’hébergement aux familles et aux jeunes ayant des déficiences multiples. Pour se procurer le livre : petiteslucioles.ca/tout-au-bout-de-la-nuit-des-etoiles. Sur la photo, Simon et son papa, Olivier, dont l’histoire est racontée dans le livre, en compagnie de l’auteure Anne-Sophie Van Nieuwenhuyse.

Double présidence

Photo courtoisie

Josée Bédard (photo), présidente de l’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ) depuis 2015, vient d’être élue présidente de l’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada (RVDA), également appelée en anglais Recreational Vehicle Dealers Association of Canada ». Josée était membre du conseil d’administration de la RVDA du Canada en 2016 et en a été trésorière et vice-présidente avant d’en devenir la présidente il y a quelques jours. À l’heure actuelle, elle est également administratrice du Conseil canadien du camping et du VR. Josée Bédard est propriétaire de Roulottes Chaudière depuis 2012, elle fait également du bénévolat dans sa communauté et a été administratrice de la Fondation de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec pendant plus de dix ans.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 16 novembre 2011. La Caisse de dépôt et placement du Québec décide d’imposer à ses cadres anglophones unilingues un apprentissage intensif du français, la langue officielle du Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Trudel (photo), président Automod de Québec, 64 ans... Oksana Baiul, patineuse artistique et championne du monde en 1993, 44 ans... Lisa Bonet, actrice américaine (Haute fidélité) 54 ans... Diana Krall, chanteuse et pianiste de jazz canadienne, 57 ans... Pierre Larouche, joueur de hockey de la LNH (1974-1988), avec les Penguins, Canadiens (1977 à 1981), Whalers, Rangers), 66 ans... Carmen Sylvestre, comédienne québécoise, 74 ans... Jean-Pierre Coallier, ex-animateur québécois, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 novembre 2020 : François Jean (photo), 60 ans, ex-batteur du défunt groupe québécois Les BB... 2019 : Fred Mella, 95 ans, ténor français et dernier membre des Compagnons de la Chanson... 2018 : Randy Tieman, 64 ans, animateur sportif chevronné et membre de la famille de CTV à Montréal... 2015 : Bert Olmstead, 89 ans, ancien attaquant du Canadien de Montréal de 1950 à 1958 et de Chicago et Toronto... 2015 : Nelly Gast Boulinguez, 87 ans, femme d’affaires de Québec... 2014 : Liette Lomez, 61 ans, chanteuse québécoise, membre du groupe Toulouse... 2011 : Eddy Palchak, 71 ans, ancien préposé à l’équipement des Canadiens de Montréal pendant plus de 30 ans... 2010 : Daniel Bradet, 64 ans, député libéral à l’Assemblée nationale de 1985 à 1994... 2009 : Gérald Laganière, 62 ans, maire de Laurier-Station depuis 2002... 2004 : Hubert Loiselle, 72 ans, comédien québécois... 1989 : Jean-Claude Malépart, 50 ans, député de Laurier Sainte-Marie.