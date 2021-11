Nouvelle salle au Palais Montcalm: Chez Madame Belley accueillera la relève

Le Palais Montcalm ouvre une nouvelle salle de spectacles. Baptisé Chez Madame Belley, en l’honneur de cette dame flamboyante qui a animé la vie culturelle du Vieux-Québec dans les années 1960 et 1970, l’endroit accueillera des artistes de la relève.

Gabrielle Shonk inaugurera ce lieu avec un spectacle gratuit le 1er décembre.

Louis-Étienne Santais (2 décembre), Valérie Amyot (3 décembre), le Carl Mayotte Trio (15 décembre), Julyan (21 décembre) et Des Sourcils (22 décembre) suivront et les spectacles seront aussi offerts gratuitement. D’autres spectacles seront ensuite dévoilés pour la saison hiver-printemps 2022.

Le nom de la salle, Chez Madame Belley, est un clin d’œil à Henriette Belley, énigmatique dame, cartomancienne et couturière, qui se pointait dans des robes extravagantes aux premières de spectacles, au Palais Montcalm, dans les années 1960 et 1970.

« On voulait rappeler cette époque avec un endroit de type lounge avec des fauteuils, de vieilles carafes, des miroirs, des cadres dorés, la reproduction d’une robe d’Henriette Belley et une boule de cristal. C’est un lieu décontracté, chaleureux, cool et feutré », a indiqué Sylvie Roberge, directrice générale du Palais Montcalm, mardi, lors d’une visite des lieux.

Photo Stevens LeBlanc

Directeur de la programmation, Nicolas Houle précise que cette salle offrira des spectacles avec billetterie, mais aussi des prestations gratuites qui seront lancées après les concerts à l’affiche dans la salle principale. « Un spectacle jazz dans la salle Raoul-Jobin pourrait être suivi par un artiste jazz d’ici Chez Madame Belley. C’est aussi un endroit où les gens pourront s’arrêter pour poursuivre la soirée », a-t-il expliqué.

Endroit de prédilection

Chez Madame Belley sera ouvert uniquement lorsqu’il y aura un spectacle dans cette salle ou dans la salle Raoul-Jobin. Un service de bar est sur place.

Cette petite salle, pouvant accueillir de 75 à 120 personnes, deviendra un endroit de prédilection pour les artistes émergents et de la relève.

Photo Stevens LeBlanc

« Il est difficile, pour une certaine catégorie d’artistes qui font dans le jazz, le folk et les trucs un peu plus soft, de trouver un endroit pour donner des spectacles. On pourra, ici, leur ouvrir nos portes », a-t-il mentionné.

L’endroit servait de salle de réunion et de loge lorsque de gros ensembles musicaux se pointaient au Palais Montcalm. Il y avait déjà eu, dans le passé, des projets pour un restaurant. La Ville de Québec est partenaire dans ce projet.

« Nous sommes la Maison de la musique. Nous ne sommes pas la maison des restaurants. C’est ce qui nous a guidés dans notre décision d’en faire une salle de spectacles », a fait savoir Sylvie Roberge.

Les billets pour les six spectacles gratuits de décembre sont disponibles aujourd’hui, à partir de midi sur le site web du Palais Montcalm.