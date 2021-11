Opération Scorpion: un ancien client désir obtenir «son pardon»

Celui qui avait été reconnu comme étant «le plus important client» du réseau de prostitution juvénile mis au jour au début des années 2000 dans le cadre de l’Opération Scorpion a fait un discret retour à la Cour pour obtenir une demande de pardon.

En 2004, l’homme d’affaires Georges Radwanli a écopé d’une peine de 18 mois d’emprisonnement à être purgé dans la collectivité après qu’il eut admis avoir acheté les services sexuels de neuf jeunes filles d’âge mineures.

Du même souffle, le magistrat l’avait sommé d’effectuer 200 heures de travaux communautaires.

Deux ans plus tard, Radwanli a «disparu» du radar et il ne s’est plus jamais retrouvé devant une Cour de justice.

Mardi, l’homme s’est toutefois présenté devant la juge Johanne Roy, de façon libre et volontaire, pour présenter une demande qualifiée par les intervenants qui se trouvaient en salle de «particulière».

Demande de pardon

Ce qu’il a été possible de comprendre, c’est que Radwanli désire présenter «une demande de pardon» pour pouvoir effacer son casier judiciaire.

Or, lorsqu’il s’est renseigné pour obtenir son «parcours judiciaire» dans le but de faire effacer l’ensemble de son dossier, on lui aurait répondu «qu’il n’en avait pas».

Ce qui expliquerait l’imbroglio, c’est que la date d’anniversaire présenté par Radwanli et celle inscrite sur ses dossiers judiciaires ne correspondraient pas.

«Êtes-vous en mesure de fournir un acte de naissance pour que nous puissions effectuer les changements», a questionné la présidente du Tribunal, ce à quoi Radwanli, né au Liban, a répondu qu’il pouvait fournir son passeport, sans plus.

«Ça fait 50 ans que je suis au Canada et la date de mon anniversaire est inscrite dans mon passeport, mais, c’est tout ce que j’ai», a-t-il plaidé.

Vérification

La poursuivante, Me Geneviève Baril a donc demandé un délai au Tribunal pour pouvoir «vérifier» l’information avec le service de police de la ville de Québec, mais également avec les instances fédérales.

Georges Radwanli reviendra donc le 15 décembre prochain dans le but de clarifier sa situation pour ensuite obtenir son pardon.