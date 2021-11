Québec investit 475 millions $ pour la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium

Le gouvernement du Québec va investir 475 millions $ en trois ans pour sa Stratégie québécoise de développement de l’aluminium (SQDA) 2021-2024, qui s’intitule «Allier innovation et savoir-faire».

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a dévoilé mardi les sept mesures de la Stratégie, qui consistent principalement à stimuler la recherche et l’innovation, soutenir la réalisation de projets structurants et susciter des investissements à travers tous les maillons de la chaîne de valeur de l’aluminium. Les investissements totaux réalisés d’ici 2024 au sein du secteur sont estimés à 2,5 milliards $.

La SQDA 2021-2024 a pour objectifs de miser sur les créneaux d’avenir et de préparer l’industrie de demain. Elle vise aussi à renforcer la compétitivité de la filière québécoise, à stimuler les investissements et à mettre en valeur l’aluminium du Québec.

Les entreprises pourront bénéficier d’interventions financières évaluées à 250 millions $ provenant du Fonds du développement économique. Investissement Québec prévoit pour sa part d’investir 150 millions $ à même ses fonds propres pour soutenir la concrétisation de projets.

«L’aluminium joue un rôle prépondérant dans l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, notamment chez nos transformateurs et nos équipementiers. En créant un environnement d’affaires propice au développement des acteurs de l’industrie», a déclaré Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.