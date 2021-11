Rogers se dote d’un nouveau président-directeur général

Engluée dans une guerre intestine, Rogers Communications s’est dotée d’un nouveau président-directeur général, a annoncé l’entreprise tard mardi soir.

• À lire aussi: Le remaniement du conseil d’administration est valide, selon la Cour

Effectif dès mardi, ce changement voit l’ancien directeur financier de l’entreprise, Tony Staffieri, venir remplacer Joe Natale à titre de président-directeur général de l’entreprise de télécommunications. M. Staffieri occupera ce poste par intérim.

«Je remercie Joe pour son leadership et ses contributions à notre entreprise. [...] Pendant que Joe poursuit sa route, nous pouvons compter sur un chef de la direction par intérim et une équipe de direction chevronnée qui continueront de se concentrer sur nos activités, pour revenir à la stabilité et conclure notre fusion transformationnelle avec Shaw», a commenté le président du conseil d’administration de Roger Communications, Edward Rogers, par communiqué.

Rappelons que Tony Staffieri avait quitté Rogers sans explications à la fin septembre, après dix ans passés à la tête de sa direction financière.

«Je suis reconnaissant d’avoir eu la possibilité de diriger Rogers Communications à un moment critique de son histoire et je conserve mon enthousiasme au sujet du potentiel de transformation que représente la transaction avec Shaw», a assuré pour sa part Joe Natale dans le même communiqué.

Le site internet de l’entreprise a rapidement été mis à jour, mardi soir, pour refléter ce changement dans la haute direction.

Edward Rogers a remporté, au début du mois, une bataille juridique devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour avoir tenté de remplacer cinq membres du conseil d’administration de Rogers Communications sans l’aval des actionnaires, déclenchant un conflit intrafamilial.

À VOIR AUSSI