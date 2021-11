SAQ: grève-surprise de 24 heures aux entrepôts et à la livraison

Les quelque 780 employés des entrepôts ainsi que les responsables des livraisons de bouteilles aux points de vente de la SAQ à travers le Québec ont déclenché une grève-surprise de 24 heures mardi matin, à 9 h 30.

«Le manque de sérieux de la part de la direction à la table de négociation nous pousse à débrayer afin de démontrer que nous sommes déterminés, que nous voulons régler les problèmes de santé et de sécurité au travail causés par la pénurie de main-d’œuvre. Les salaires ne sont plus compétitifs et ceux et celles qui restent sont forcés de faire trop d’heures supplémentaires», a déclaré Joël Latour, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ (SCFP 3535), par communiqué.

Les syndiqués ont ainsi voté à 94 % pour des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève. La chaîne d’approvisionnement sera donc rompue jusqu’à mercredi matin, a-t-on précisé.

Leur convention collective est échue depuis le 1er avril 2021.