Saveurs du Canada: plusieurs livres culinaires québécois sur le podium

Plusieurs livres culinaires québécois ont été décorés dans le cadre des prix Saveurs du Canada.

Parmi les gagnants, dans la catégorie des narrations culinaires, le livre «Supernaturel: immersion dans le monde du vin nature» de Vincent Sulfite, aux Éditions de l’Homme, a décroché la médaille d’or, alors que «Le cidre au Québec: histoire, cidreries et coups de cœur d’ici» de Stéphane Morin, aux Éditions de l’Homme, a obtenu l’argent.

Dans la catégorie des livres de cuisine régionale et culturelle, «Mangez local. Recettes et techniques de conservation pour suivre le rythme des saisons» de Julie Aubé, aux Éditions de l’Homme, a remporté l’or.

Toujours aux Éditions de l’Homme, mais pour les livres de cuisine sujet unique, l’or est allé au livre «Ces muffins dont tout le monde parle» de Madama Labriski (Mélanie Labrie).

Enfin, dans la catégorie des livres de cuisine santé et diète particulière, les médailles d’or et d’argent ont respectivement été attribuées à «La Cantine végane – Recettes pour bons vivants» de Marie-Michelle Chouinard, du Groupe Ville-Marie Littérature, et «Presque Végé» de Geneviève O’Gleman aux Éditions de l’Homme.