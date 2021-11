Serge Beausoleil n'est pas surpris des succès de son équipe

RIMOUSKI | Le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, ne se dit pas surpris par les succès obtenus par sa formation lors du premier quart de la saison.

Contre toute attente, l’Océanic possède une priorité de deux points sur son adversaire de demain (mercredi), les Remparts de Québec, après 17 parties. «Je ne suis pas surpris de nos succès. C’est en quelque sorte une continuité de nos séries de l’an dernier et de nos succès en matchs préparatoires contre de bonnes équipes. On voit notre équipe monter. Ceci étant dit, il reste encore beaucoup de choses à améliorer collectivement et individuellement. C’est loin d’être parfait nos matchs et je ne vois pas aucun de nos joueurs qui a atteint son plein potentiel. Il faut rester humble dans nos succès et continuer à avoir soif d’apprendre», a commenté le pilote de la formation rimouskoise.

«Nous avons un pacte avec les joueurs. On leur demande de nous aider à faire d’eux de meilleurs joueurs, ce qui implique que nous sommes exigeants avec chacun d’eux. Ce n’est pas un one man show, mais un travail d’équipe», a ajouté Serge Beausoleil.

L’exemple de Verreault

Serge Beausoleil parle de l’exemple de Luka Verreault, un joueur local développé par l’organisation. «C’est le jour et la nuit si on compare son jeu d’aujourd’hui par rapport à celui de son arrivée avec nous à 17 ans. C’est un joueur réceptif avec qui on a travaillé depuis trois ans. Il accepte qu’on le replace de temps en temps. Il est moins efficace quand il bougonne. Nous avons un beau noyau de 18 ans. Nous aimons notre équipe. Nous avons des gars qui sont ouverts à êtres «coachable. Les gars progressent bien considérant le peu d’expérience qu’ils ont pour la plupart», a-t-il précisé.

Après deux victoires en fin de semaine dernière, les joueurs ont obtenu congé lundi et ils se sont bien entraînés mardi. «Les Remparts vont sûrement arriver très assoiffés après leur défaite de dimanche à Baie-Comeau. Il faudra être prêt. C’est un très gros test pour nous demain», a analysé Serge Beausoleil, qui sera de nouveau privé de Maxim Coursol. «La bonne nouvelle, c’est qu’il a repris l’entraînement. Il va falloir prendre une décision bientôt, car les gars (Coursol, Maël St-Denis et Luke Coughlin) quittent lundi pour le Défi des moins de 17 ans. S’il ne joue pas en fin de semaine, il ne sera pas du tournoi».

Est-ce que les succès de l’équipe changent les plans pour la période des transactions des Fêtes? «Nous ne serons pas parmi les acheteurs, d'aucune façon. Nous allons peut-être faire des mises à niveau intelligentes», a répondu le directeur gérant.