Tramway: réécrire l’histoire à sa façon

D’aucuns voudraient, dans leurs chroniques quotidiennes, faire porter la responsabilité du zigzag politique du dossier de tramway à l’ex maire Labeaume. Ce qui en irrite certains, c’est que la récente lettre au Premier ministre occulterait la grande responsabilité du maire dans ce gâchis. Qu’en est-il vraiment?

Il est vrai que l’idée d’un tramway germe au début des années 2000 mais ce n’est à cette époque qu’un germe. À l’arrivée du maire en 2007, le contexte économique au Québec est loin d’être celui qui est le nôtre maintenant. Les finances de la province sont difficiles et le principal bailleur de fonds du projet est timide à l’idée de poursuivre celui-ci. L’opportunité n’y est pas.

Pourtant l’idée d’un tramway chemine et continue de nourrir les discussions à l’interne. Un comité de travail, présidé par le maire lui-même, accouche du Plan de mobilité durable de la Ville en 2011, lequel recommande entre autres de poursuivre les études en vue d’un tramway, ce qui fut fait. J’ai moi-même participé à la reprise de ces travaux à mon entrée en poste en 2013 lorsque le maire m’a confié mes responsabilités.

En cours de route, la Ville se faire dire qu’un tramway est hors de prix pour la capacité financière du gouvernement et qu’il y aurait lieu d’explorer d’autres solutions au problème de congestion sur le territoire. De là, est née l’option du système rapide par bus (SRB).

Cette option, d’envergure régionale, progresse bien jusqu’à ce que le partenaire principal de la Ville, le maire de Lévis, fasse défection juste avant les élections de 2017, de crainte de les perdre ou par manque de conviction, je vous laisse le soin de choisir. Le projet est mort de sa belle mort.

Forte d’une embellie économique et de garanties gouvernementales, la Ville reprend le projet, accélère le mouvement et développe l’option d’un tramway pour son territoire seulement, puisque Lévis a enfourché le cheval du 3e lien.

Le projet avance à vitesse grand V jusqu’à ce que l’ingérence du gouvernement actuel lui fasse prendre quelques pas de côté et, par voie de conséquence, des retards importants. Et c’est ce que la lettre au Premier ministre a mis en lumière peut-être crûment mais assurément sur des bases factuelles.

La seule responsabilité que l’on peut imputer à l’ex maire a été d’être dans l’obligation de naviguer dans des conditions difficiles et d’opérer à plusieurs reprises des retours en arrière obligés pour faire progresser et lancer le plus grand projet de l’histoire de la Capitale nationale dans le but de faire entrer la Ville dans le 21e siècle.

Et si cette histoire en irrite certains, il y a de la Vaseline pour régler ça.

Rémy Normand

Ex-président du Réseau de transport de la capitale (RTC)

Ex-membre du comité exécutif de la Ville de Québec (Équipe Labeaume)

Réponse d'Antoine Robitaille

Cher M. Normand,

Décidément, vous n'hésitez pas à vous aventurer sur des terrains glissants.

D’abord, votre dernière phrase rappelle toute la grande classe qui a caractérisé la gouverne Labeaume, où des employés de la ville furent célébrés comme «fourreurs de système»; où un membre de l’opposition a eu droit, en plein conseil municipal, à un «J’ vas t'en câlisser une dans le front». Et j’en passe, notamment les mots doux réservés aux représentants des médias et leurs patrons auprès de qui l'ancien maire se montrait si irritable.

Cette époque où maints projets, idées et volte-face, furent imposés sans quelque lubrifiant, est heureusement terminée.

Capacité financière

Terrain glissant ensuite, puisque vous savez très bien que la «capacité financière» des gouvernements ne peut expliquer à elle seule les zigzags de M. Labeaume concernant le tramway.

Au premier chef son premier salto arrière en 2008. Si les finances étaient si mauvaises à l'époque, pourquoi, en février de cette même année, le ministre fédéral des Transports, Lawrence Cannon, déclarait que le maire de Québec détenait la «clé du projet de tramway»?

Pourquoi François Bourque, dans le Soleil, écrivait : «La conjoncture est plutôt favorable à Québec et à Ottawa pour financer des projets de transport en commun.»

Au reste, si la «capacité financière» avait été si déterminante, pourquoi Régis Labeaume aurait-il placé en priorité, à la même époque, un projet bien plus cher, le train rapide Québec Windsor?

Pas une priorité

La vérité est que le transport ne fut tout simplement pas sa priorité jusqu'en 2017. Or, si ce l'eût été avant, si sa volonté avait été constante et consistante, le fameux projet structurant dont Québec a tant besoin serait probablement en passe d'être inauguré.

Non, il s'éparpilla, priorisa l'événementiel, le chimérique retour des Nordiques et son amphithéâtre.

Oh, et lors de la campagne de 2017, M. Labeaume a martelé qu'il était contre le tramway, lequel était proposé par ses adversaires: «En 2007, je n’étais pas d’accord», avait-il même précisé (Journal de Québec, 14 octobre 2017).

On ignore quelle gelée de pétrole lui a fait avaler la couleuvre du tramway par après. Mais je persiste à croire que toute ces volte-face ont nui énormément et pourraient même nous avoir préparé un triste gâchis.

Antoine Robitaille