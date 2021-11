Un premier Centre Vidéotron pour Les Cowboys Fringants

Ils ont joué au Centre Bell, sur les plaines d’Abraham, au parc Jean-Drapeau et sur à peu près toutes les plus grandes scènes du Québec, sauf au Centre Vidéotron. Pour Les Cowboys Fringants, ce sera chose faite en 2022.

Le groupe de l’heure (de l’année et même de la décennie) au Québec viendra jouer ses grands succès pour une première fois au Centre Vidéotron, le 30 avril prochain.

Les billets seront mis en vente jeudi, à 10h, avec pré-vente destinée aux abonnés de l’Infolettre du Centre Vidéotron, demain.

L’identité de l’artiste qui fera la première partie du spectacle fera l’objet d’une autre annonce.

Toute une séquence

Depuis la sortie de l’album Les Antipodes, à l’automne 2019, le quatuor est sur une séquence phénoménale que même la pandémie n’est pas arrivée à freiner.

Sacrée chanson de l’année au Gala de l’ADISQ 2020, L’Amérique pleure a battu un record de longévité au sommet du top 100 BDS, instrument de mesure de la diffusion radio.

Cette année-là, la formation a remporté un total de cinq Félix et elle en a ajouté deux autres, la semaine dernière, lorsqu’elle a encore été élue Groupe de l’année et qu’elle a reçu le prix décerné à l’album rock de l’année pour sa plus récente parution, Les nuits de Repentigny.

Les Cowboys Fringants ont aussi amorcé une tournée qui s’annonce longue et qui les verra monter sur la scène du Centre Bell à trois reprises, les 25, 26 et 27 novembre, en plus de les transporter en Europe pour une série de dix concerts en deux semaines, au mois de février.

L’agenda se remplit

Pour le Centre Vidéotron, c’est une deuxième annonce importante en deux jours, après la confirmation de la venue du groupe américain Journey et de Billy Idol, le 5 mars prochain.

Le rythme des annonces s’accélère donc en vue d’une année 2022 que la direction de l’amphithéâtre anticipe sous le signe de l’abondance.

Des concerts de The Offspring (avec Simple Plan), Marc Dupré, Shinedown, Luke Combs, Billy Talent avec Rise Against, Isabelle Boulay, Lara Fabian, Roger Waters et les Backstreet Boys ont déjà été confirmés. D’autres annonces sont à prévoir d’ici Noël.

