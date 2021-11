Douze ans après la sortie de Bright Star, Jane Campion revient en force au cinéma. Avec Le pouvoir du chien, son très attendu nouveau long métrage adapté du roman du même titre de Thomas Savage, la réputée cinéaste néo-zélandaise signe un western magistral, à classer parmi les meilleurs films de l’année.

Montana, années 1920. Deux frères aux caractères diamétralement opposés doivent vivre ensemble pour gérer leur ranch familial. D’un côté, il y a Phil (Benedict Cumberbatch), un cowboy cruel et arrogant qui méprise les femmes et qui n’hésite pas à se montrer odieux envers les plus faibles. De l’autre, il y a George (Jesse Plemons), un homme plus sensible et raffiné qui se réjouit de voir la modernité du 20e siècle dépasser les frontières des grandes villes.

Jusqu’ici, les deux frères s’entendaient relativement bien, malgré leurs visions différentes du monde. Mais leur relation se compliquera sérieusement le jour où George annoncera à Phil qu’il s’est marié avec Rose (Kirsten Dunst), une restau-ratrice veuve qui élève seule son fils Peter (Kodi Smit-McPhee), un garçon timide et efféminé. Convaincu que Rose s’intéresse seulement à l’argent de son frère et de sa famille, Phil décidera de lui mener la vie dure, à elle, mais aussi à son fils, Peter.

Masculinité toxique

C’est un western somptueux et complexe que propose Jane Campion avec ce film qu’elle a tourné dans les décors majestueux de sa Nouvelle-Zélande natale. Tout en subtilité, la réalisatrice de La leçon de piano explore la masculinité toxique et la virilité dans un récit admirablement construit et chargé d’une tension dramatique saisissante.

Les paysages sont beaux à couper le souffle et la trame musicale composée par Jonny Greenwood (Radiohead) accentue le climat oppressant du long métrage. Jane Campion a aussi eu la main heureuse avec le choix de ses acteurs, qui offrent tous des performances de haut vol. Mention spéciale à Benedict Cumberbatch, étonnant dans la peau d’un antihéros sombre et inquiétant.

Même si Le pouvoir du chien débarque sur Netflix dans deux semaines, on recommande fortement aux cinéphiles de le voir sur grand écran, pour pouvoir apprécier l’œuvre dans toute sa splendeur.

Le pouvoir du chien ★★★★1/2

Un film de Jane Campion

Avec Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons. Kirsten Dunst et Kodi Smit-McPhee. À l’affiche au Cinéma Moderne dès mercredi et sur Netflix à compter du 1er décembre