Une terrible nouvelle pour Samuel Blais

L’attaquant des Rangers de New York Samuel Blais ratera le reste de la saison à cause d’une déchirure ligamentaire au genou subie sur un geste douteux du défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban pendant le match de dimanche au Madison Square Garden.

• À lire aussi: Devils: un autre geste douteux de P.K. Subban

C’est ce qu’a indiqué le quotidien New York Post mardi avant-midi, quelques heures avant le duel contre le Canadien de Montréal. Aucune autre information n’a été précisée à ce jour.

Blais a quitté la dernière rencontre des siens en troisième période après avoir chuté dans le coin de la patinoire. Il tentait de récupérer une rondelle libre quand Subban l’a fait trébucher. Celui-ci avait déjà écopé d’une amende à deux reprises cette année pour des gestes similaires. L’arrière avait payé 5000 $ pour avoir fait tomber Milan Lucic, des Flames de Calgary, et 15 000 $ pour une action semblable à l’égard de Trevor Zegras, des Ducks d’Anaheim.

Ayant amassé quatre mentions d’aide en 14 sorties lors de la présente campagne, Blais en est à sa première année chez les Blueshirts, qui l’ont obtenu des Blues de St. Louis dans la transaction ayant envoyé Pavel Buchnevich au Missouri le 23 juillet.

