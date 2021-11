Une victoire et une catastrophe pour les Panthers

Les Panthers de la Floride ont une fois de plus été dominants dans une victoire de 6 à 1 contre les Islanders de New York, mardi à Sunrise, mais c’est plutôt une inquiétante blessure au genou subie par Aleksander Barkov qui a retenu l’attention.

À 1 min 47 s de la deuxième période, Barkov a tenté de déjouer d’une feinte le défenseur Scott Mayfield en entrée de zone. Ce dernier a sorti le genou, et celui de Barkov a plié dans le mauvais sens.

Barkov a quitté le match et n’est pas revenu. Il a malgré tout eu le temps de récolter une mention d’aide sur le premier but de la rencontre, inscrit par Jonathan Huberdeau. Il compte ainsi neuf buts et 17 points en 15 sorties cette saison.

Mayfield a pour sa part écopé d’une pénalité majeure pour coup de genou en plus d’être expulsé de la rencontre.

Outre Huberdeau, Ryan Lomberg, Carter Verhaeghe et Patric Hornqvist ont également fait bouger les cordages au premier tiers pour chasser Ilya Sorokin de la rencontre. Aaron Ekblad et Frank Vatrano ont ajouté deux autres réussites et Sergei Bobrovsky a repoussé 27 arrêts.

La troupe de Barry Trotz subit de ce fait une quatrième défaite de suite et demeure au dernier rang de la section Métropolitaine.