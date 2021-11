Y a-t-il quelqu’un dans la maison?

Que se passe-t-il avec le CH ? Pas sur la glace. On voit bien que ça va mal. Mais dans les bureaux. Au septième étage du Centre Bell. Là où les grosses décisions se prennent.

Y a-t-il quelqu’un ?

Que fait Geoff Molson ?

A-t-il espoir que son équipe se replace ?

A-t-il fait une croix sur la saison ?

Se manifestera-t-il bientôt ?

Qu’a-t-il l’intention de faire avec Marc Bergevin ?

Vous vous posez sans doute ces questions.

À moins que vous ayez décroché. Car vous êtes nombreux à vous désintéresser.

Les cotes d’écoute le montrent.

À la billetterie, il y a eu salle comble lors de l’ouverture locale. Depuis, des billets sont disponibles chaque match. Pas par milliers, mais la saison est jeune.

Au train où vont les choses et avec 32 rencontres à venir à la maison, on risque d’assister à un exode plus prononcé si la débandade se poursuit.

Vous connaissez peut-être des abonnés de saison qui ne sont pas capables de donner leurs billets.

C’est mon cas.

Voilà qui n’est jamais bon.

La réalité toute crue

Les inconditionnels du Bleu-Blanc-Rouge diront au journaliste que je suis que je panique et que je cherche des poux. Je le mentionne parce que je m’y attends et que ça fait partie du métier.

Ces gens me rappelleront que l’équipe est privée de huit joueurs et que cinq d’entre eux faisaient partie de la formation qui a affronté le Lightning de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley, en juillet dernier.

C’est vrai que c’est beaucoup. D’autres jouent en dépit de blessures.

À sa défense, l’équipe a fait preuve de détermination la semaine dernière. Mais ça n’a pas suffi.

Ça n’explique pas tous ses insuccès non plus. Certains joueurs ne livrent pas la marchandise.

Jeff Petry n’arrête pas de commettre des gaffes et de prendre de mauvaises décisions.

Qu’a-t-il pensé lorsqu’il a projeté Dylan Larkin sur Jake Allen, samedi soir, à Detroit ?

Tyler Toffoli n’est pas le joueur qu’on a vu la saison dernière.

Christian Dvorak et David Savard déçoivent.

Samuel Montembeault fait son possible, mais il ne serait pas avec l’équipe si Carey Price et Allen étaient là.

Brendan Gallagher et Josh Anderson donnent ce qu’ils ont, mais les résultats sont mitigés. Gallagher a beaucoup d’usure pour un joueur de 29 ans.

Tout ça, c’est la réalité.

Ducharme fait ce qu’il peut

Lors d’une entrevue que j’avais faite avec Geoff Molson il y a environ deux ans, il avait dit qu’il ne fallait pas céder à la pression dans les moments difficiles.

C’était avant la COVID-19.

Son équipe venait de rater les séries pour une deuxième année de suite et pour une troisième fois en quatre ans.

Pourtant, alors que le Tricolore était en tête de la division Atlantique avec une avance de six points deux saisons auparavant, Marc Bergevin avait congédié Michel Therrien avec 24 matchs à disputer pour faire place à Claude Julien.

À ce moment-ci, Dominique Ducharme jouit d’une certaine immunité. Bergevin lui a accordé un contrat de trois ans après qu’il eut mené son équipe en finale.

Sa décision avait du sens.

Aujourd’hui, Ducharme travaille avec les joueurs que son directeur général a obtenus pendant l’entre-saison et ceux qui sont disponibles.

Mission impossible

Geoff Molson estime peut-être que le moment ne se prête pas à un changement. Il veut peut-être voir comment l’équipe se comportera lors du retour des blessés avant de décider du sort de Bergevin.

Mais la commande est de taille.

Pour totaliser 98 points, soit le nombre dont les Blue Jackets de Columbus avaient eu besoin pour terminer huitièmes dans l’Association de l’Est lors de la dernière saison complète avant la pandémie, le Canadien devrait aller chercher 88 points, pour une moyenne d’efficacité de ,677 d’ici la fin de la saison.

Y croyez-vous ?

Alors, M. Molson, qu’allez-vous faire ?

Glorieux d’un soir

Vous souvenez-vous de l’émission Star d’un soir ? Le titre a inspiré celui que Carl Lavigne a donné à son livre sur le Canadien qu’il vient de lancer. Glorieux d’un soir raconte les histoires de 57 joueurs qui n’ont disputé qu’un seul match avec le CH.

Cette idée géniale plaira aux passionnés d’histoire du hockey. L’ouvrage de 255 pages publié par la maison Hugo Sport a demandé beaucoup de recherches à son auteur, mais Carl était dans son élément.

Il a travaillé plus de 20 ans pour le Canadien comme traducteur, rédacteur en chef du magazine et historien.

L’organisation et ses anciens joueurs font encore souvent appel à ses services.

Le canal 10

Certains noms vous rappelleront peut-être quelque chose.

Personnellement, l’histoire la plus ancienne que je connaisse est celle de Jean-Guy Morissette.

Ça s’était passé le 30 octobre 1963, à Toronto.

Il s’agissait d’un des premiers matchs présentés en semaine à la télévision, ce à l’antenne de ce qu’on appelait Télé-Métropole, connue sous l’indicatif CFTM.

Votre canal 10, comme ils disaient.

Malchance

En deuxième période, Gump Worsley, que le Canadien avait obtenu l’été précédent des Rangers contre Jacques Plante, dut quitter le match en raison d’une blessure à une jambe.

Morissette fut déjoué quatre fois sur 17 tirs dans une défaite de 6 à 3.

Qu’à cela ne tienne, il devait commencer la partie suivante, trois jours plus tard contre les Red Wings de Detroit, au Forum.

Mais il n’eut pas cette chance, étant atteint au visage par un lancer lors d’un entraînement au lendemain de sa première sortie dans la Ligue nationale.

Victime d’une fracture d’un os de la mâchoire, Morissette n’a plus jamais joué dans la LNH.

Je l’avais rencontré au Centre Bell peu avant sa mort, il y a une dizaine d’années. Il était fier d’avoir porté les couleurs du CH, même s’il n’a joué que 36 minutes.

Le salon funéraire où les gens lui rendirent hommage était rempli de souvenirs du Canadien, m’a raconté Lavigne.