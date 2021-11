LEVESQUE, Léopold "Léo"



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, entouré de ses proches, le 11 novembre 2021, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé monsieur Léopold (Léo) Lévesque, époux de feu madame Andrée Beaulieu et en premières noces de feu madame Jeannine Dubé, fils de feu madame Philomène Dubé et de feu monsieur Médéric Levesque. Il demeurait à Rivière-du-Loup.dès 8 h 45.Suivi de l'inhumation au cimetière de St-Ludger.Il laisse dans le deuil sa fille Michelle (Dany Caron), ses petits-enfants Cyndi Caron (Sébastien Samson-Thibault), Philip Caron (Ann-Élodie Ouellet), ses arrière-petits-enfants adorés, Antoine et Émile Thibault et futur bébé Caron. Il laisse aussi dans le deuil les membres des familles Dubé, Beaulieu et Lévesque, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Un merci spécial est adressé au personnel de l'équipe des soins palliatifs du CLSC et de la Maison Desjardins des soins palliatifs pour les bons soins prodigués dans le respect de la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. Des formulaires seront disponibles à la Coopérative.