GIRARD, Glorianne



Au Centre d'hébergement Pierre Dupré de Baie-Saint-Paul, le 15 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, nous a quittés madame Glorianne Girard. Elle était l'épouse de feu monsieur Marcel Simard. Elle demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au Funérarium de lavendredi, jour des funérailles, à compter de 10 h. Madame Glorianne Girard laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Luc Simard), Yves (Lynda Blouin), Marlène (Denis Bouchard), Chantale (Martin Pilote); son petit-fils adoré Michaël (Anyssane Boivin) et sa petite-fille adorée Catherine (Carl Gignac); ses sœurs: Ida (feu Charles-Édouard Pagé), Ursule (feu Denis Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre son époux: Marcel Simard; ses frères et ses sœurs: Gisèle (feu Arthur Simard), Lucille (feu Moïse Côté), Thomas (Gemma Tremblay), Georges-Édouard (feu Lucienne Tremblay), Adrien (Madeleine Tremblay), Clément (feu Jeannine Thibeault), Gaston (Denise Audet). Un merci tout spécial est adressé au personnel du CHSLD de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, unité Pierre Dupré, pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la