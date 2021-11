MATHIEU, Clément



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 novembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Clément Mathieu, époux de feu madame Mary Hodgson, fils de feu madame Maria Vézina et de feu monsieur Léonce Mathieu. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h 30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Patricks.Il était le frère de Annette (feu Jean-Marie Grégoire), feu Gilberte, feu Gérard, feu René, feu Roland et feu Gaston (Denise Voyer); il laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Geraldine Hodgson (feu Albert Dion); ses beaux-frères George (feu Suzanne Légaré) et James (Jocelyne Morissette); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par don à l'organisme de votre choix.