TRUCHON, Paul-Henri



À l'Hôtel-Dieu de Québec le 4 novembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Paul-Henri Truchon, fils de feu M. Philippe Truchon et de feu dame Yvonne Simard, époux en premières noces de feu dame Renée Lecours et en secondes noces de dame Suzanne Tremblay. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 14h à 15h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères, ses sœurs ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Coranne (Marcel Bérubé), Berthier, Ferno (Thérèse Brien), Jean-Neil, Gérard (Louise Beauchesne), France (Denis Lebreux) et Serge (Nathalie Pothier); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lecours et Tremblay; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666.