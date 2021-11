LACHANCE, Gilles d. p.



Au Manoir St-Louis, lundi le 8 novembre 2021, est décédé paisiblement monsieur Gilles Lachance à l'âge de 91 ans, époux de Germaine Hovington. Il était le fils de feu Narcisse Lachance et de feu Claire Castonguay. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Germaine, ses enfants: Jean (Hélène Gaudreault), Suzanne (Noël Marcoux) et Claire (Alain Rousseau). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Joseph (Bernadette Tessier), feu Jean-Luc (feu Léona Chrétien), feu sœur Rachel, feu François (feu Marie-Anne Castonguay), feu Julien (feu Pauline Auger), feu Gilberte (feu Fernand Laliberté), feu Charles (Armande Blanchette), feu Côme (Rita Hubert), feu Marielle (feu Gilles Olivier), Jeanne d'Arc (Bernard Drouin), feu Lucien (Rollande St-Pierre); ainsi que les belles-sœurs et beaux-frères de la famille Hovington. Il veille sur ses petits-enfants: Mylène (Stéphane), Gabriel (Gabrielle), Félix (Ève-Danielle), Pierre-Antoine (Geneviève), Sandra (François), Mathieu (Laurence), Pascale (Alexandre), feu Annick décédée 4 ans, Sandra (Christian) et ses arrière-petits-enfants: Luka, Élie, Raphaëlle, Alexis et la petite Frédérique, ainsi que plusieurs neveux et nièces, tous les jeunes qui ont cheminé avec lui lors de leur passage à La Maison Annick ainsi que ses étudiants qui l'ont côtoyé pendant sa carrière. La famille vous accueillera aude 10 h à 14 h.Les enfants remercient tout le personnel du Manoir St-Louis pour leur dévouement auprès de leur père Gilles.