NADEAU, Jacqueline



À la Maison Catherine de Longpré, le 12 novembre 2021, à l'âge 90 ans et 5 mois, est décédée dame Jacqueline Nadeau, épouse de feu Edgar Nadeau. Elle demeurait à Saint-Frédéric. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Réjean Cliche), Gisèle, Lina (Pierre Lessard), Guy (Carole Thibodeau) et Paul (Brigitte Gagné); ses 14 petits-enfants ainsi que ses 27 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: Normand (Huguette Poulin), Yvon (Marguerite Cloutier), Georgette (feu Réal Nadeau), Paul-Marcel (Odile Poulin), feu Huguette (feu Léo Tardif), Gilberte (Clermont Sylvain), Monique (feu Raymond Laflamme), Jean-Guy (Gisèle Giguère), Jacques (Solange Thibodeau) et Patricia (feu Guy Laliberté, Marc Giroux). Elle était la belle-sœur de: feu Aurianna (feu Alex Cloutier), feu Jules (Agathe Labbé), feu Aline (feu Renaud Doyon), feu Anita (feu Jean-Paul Comtois), feu Fernand (feu Laurence Giguère) et feu Réal (Georgette Nadeau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi, le 18 novembre de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 12 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de la Résidence O'Roy de Saint- Joseph ainsi que celui de la Maison Catherine de Longpré pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré (1140, 20e rue Ouest, Saint-Georges, G5Y 7M1): https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/ ou à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Frédéric) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/