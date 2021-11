LAJOIE, Nicole



Au CHSLD de St-Fabien-de-Panet, le 8 novembre 2021 à l'âge de 79 ans est décédée Mme Nicole Lajoie, fille de feu Roland Lajoie et de feu Marguerite Mathieu. Elle demeurait à Montmagny et était originaire de Ste-Lucie-de-Beauregard. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Ste-Lucie-de-Beauregard.Elle laisse dans le deuil ses fils: Alain Proulx (Marie-Claude Hudon), Carl Proulx, Régis Proulx; ses petits-enfants: Mélissa (Francis Grenier), Maxime, Alexandre (Emilie Blanchet) et Frédérik; elle était la sœur de: Bella (feu Denys Gilbert), Marcelle (feu Jean-Louis Laflamme), Hélène (Emile Tanguay), Lorette, feu Joachim, Gervaise (Gilbert Asselin), Roger (Lorraine Bolduc), Renée, feu Roland Jr, Marcel (Lucie Boulay), Laura (Benoit Vachon). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces. La famille remercie le personnel du CHSLD de St-Fabien-de-Panet pour leur dévouement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.