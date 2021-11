Accident dans un hachoir à viande: ils suggèrent une peine «qui sort des sentiers battus»

C’est de façon commune que le poursuivant et le nouvel avocat représentant l’ancien propriétaire de la Boucherie Huot et son fils, reconnus coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles, ont suggéré au tribunal d’imposer une peine «qui sort des sentiers battus».

Voilà le terme employé par le poursuivant, Me Marc Gosselin, avant de demander à la juge Annie Trudel d’imposer une peine de 90 jours de prison discontinus à Bernard et Carl Huot, le tout assorti d’une ordonnance de dédommagement de 125 000 $ à l’acquis de la jeune victime.

Selon Me Gosselin, cette sentence vise à punir le crime commis par le père et le fils, mais elle est davantage «axée sur la réparation des torts» causés au jeune Olivier Bouchard dans le but de lui permettre d’avoir «un nouveau départ et d’améliorer le reste de sa vie».

Rappelons que ce dernier, nouvellement employé à la boucherie de la Rive-Sud en 2016, avait subi de lourdes séquelles après s’être retrouvé la tête et le bras coincés dans un hachoir à viande qui était «fonctionnel, mais non sécuritaire».

Dossier «particulier»

«Le dossier que nous avons sous les yeux comporte plusieurs aspects particuliers. En jurisprudence, il y a très peu de cas répertoriés en semblable matière notamment en raison du contexte et de la trame de fond qui se déroule dans un milieu de travail», a souligné Me Gosselin qui a admis s’être rallié, après une étude sérieuse du dossier, à la proposition de l’avocat de la défense, Me Charles Levasseur.

«Cette proposition était inattendue et, bien quelle sorte quelque peu des sentiers battus, elle était tout à fait sérieuse», a-t-il ajouté en rappelant que malgré la gravité de l’infraction, les deux accusés demeuraient deux personnes «sans antécédent judiciaire» au moment des faits et qui étaient et son toujours «des actifs pour la société».

Réparer le préjudice

En défense, Me Levasseur a souligné à la juge que cette suggestion émanait des accusés dans le but de réparer une partie du préjudice commis.

Selon les avocats, en imposant cette peine, la dissuasion spécifique est atteinte et elle permet du même coup de mettre «un baume sur une partie des torts causés».

Les deux juristes ont également tenu à spécifier qu’il ne s’agissait pas là d’une façon « de s’acheter une sentence», et que cette proposition, bien que plutôt rare, existe dans le Code criminel.

Me Levasseur a également souligné à la juge Trudel que ses clients se désistaient de la demande présentée en début d’année devant la Cour d’appel pour faire casser le verdict.

La présidente du Tribunal a pris la suggestion en délibéré et elle rendra sa décision le 3 décembre prochain.

