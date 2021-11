Ado tué par balle: «Je ne reconnais pas Montréal», dit Legault

Trois jours après le «terrible» assassinat en pleine rue d’un adolescent de 16 ans à Montréal, le premier ministre François Legault presse Ottawa d’agir plus fermement en matière de contrôle des armes à feu, en particulier à la frontière.

«C'est terrible. Je ne reconnais pas Montréal», a réagi M. Legault à l’entrée du conseil des ministres, mercredi avant-midi.

Le premier ministre tourne maintenant les projecteurs vers le gouvernement fédéral, de qui relèvent le contrôle des frontières et le code criminel, notamment.

«Il faut qu'il en fasse plus», a signalé M. Legault, en laissant le soin à sa vice-première ministre d’étayer davantage les demandes du Québec en réponse à cet énième drame impliquant une arme à feu.

«Il faut étanchéifier les frontières, parce que les armes illégales arrivent par les frontières et il faut surtout revoir le code criminel», a expliqué Geneviève Guilbault, lors d’une mêlée de presse.

La ministre québécoise de la Sécurité publique réclame notamment des peines plus «dissuasives et plus conséquentes avec la gravité de l’acte».

