Ado tué: poursuite contre la Ville?

Avec la montée des cas de violence par armes à feu à Montréal, la Ville pourrait-elle avoir une part de responsabilité? La Ville de Montréal peut-elle être tenue responsable de la mort du jeune Thomas Trudel qui a été abattu dimanche soir sur le trottoir de la rue Villeray?

Mes pensées vont aux parents, je n’ose imaginer la douleur qu’ils doivent vivre suite à la mort de leur jeune garçon sans histoire.

Ceci dit, des questions se posent. Est-ce que la ville de Montréal a perdu le contrôle des armes à feu? Est-ce qu’on a fait le nécessaire pour contrôler les armes à feu ou y a-t-il eu négligence? Ce genre de situation où des victimes innocentes sont assassinées dans nos rues est de plus en plus fréquent à Montréal, à tel point qu’on se demande si la Ville ne pourrait pas être tenue responsable en partie dans une poursuite au civil...

Sommairement, la responsabilité civile au Québec fonctionne comme suit: faute, dommage, lien de causalité. Ces trois éléments doivent être réunis et prouvés pour qu’il y ait condamnation au civil.

En l’espèce, la Ville pourrait avoir commis une faute en ne prenant pas des mesures draconiennes pour contrôler les armes à feu alors que des événements similaires sont déjà survenus sur son territoire et des victimes innocentes sont auparavant décédées sous des tirs d’armes. De leur faute, un dommage certain pourrait en avoir découlé suite au décès par balle de ce jeune homme. Un décès suite à plusieurs lumières rouges qui étaient déjà allumées. Le lien de causalité (lien entre la faute et le dommage), pour sa part, pourrait être que les mesures déficientes et le manque d’investissement majeur dans l’action contre les armes à feux aurait fait que la Ville n’est plus un endroit sécuritaire et qu’un innocent est décédé par le manque de sécurité de la ville de Montréal.

Tout ça est évidemment hypothétique, mais si j’étais le parent de ce jeune homme souriant et prometteur, je n’accepterais pas que cela reste dans l’impunité. Oui, il faut que le coupable qui a fait feu soit retrouvé et poursuivi en justice. Mais, n’y a-t-il pas d’autres responsables? La seule leçon qu’on peut tirer d’une fatalité aussi grande, c’est que ça n’arrive plus.