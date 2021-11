Aleksander Barkov : pas d’opération requise, mais...

L’attaquant des Panthers de la Floride Aleksander Barkov n’aura pas à subir une opération pour traiter une blessure au genou, mais son cas sera évalué sur une base hebdomadaire, a indiqué mercredi son entraîneur-chef Andrew Brunette.

Tel que rapporté par le site floridahockeynow.com, le joueur-étoile manquera donc au moins une semaine de jeu et possiblement davantage. Dans un gain de 6 à 1 aux dépens des Islanders de New York, mardi, il a encaissé un contact «genou-à-genou» du défenseur Scott Mayfield, qu’il tentait de déjouer tôt en deuxième période. Barkov a retraité au vestiaire et n’est pas revenu dans la rencontre.

Brunette a indiqué, selon la même source, que dans les circonstances, la nouvelle précisée mercredi était la meilleure pour l’organisation, qualifiant le geste de Mayfield d’imprudent et non pas nécessairement de salaud.

Le capitaine des Panthers a inscrit neuf buts et huit mentions d’aide pour 17 points en 15 parties cette saison, tout en conservant un différentiel de +11. Son club est en tête du classement général avec 25 points.