BAKER, Marguerite (Maggie)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 octobre 2021, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédée madame Marguerite Baker, épouse de feu monsieur Armand Gingras, fille de feu dame Marguerite Roy et de feu monsieur Angus Baker. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 19 novembre 2021, de 9 h à 11 h. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc Gingras, Pierre Gingras (France Patry), André Gingras (Gérald Drouin) et Hélène Gingras (Mario Labrie); ses petits-enfants: Vanessa, Jimmy, Jessyka, Maxime et plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la sœur aînée de: feu Robert Baker (feu Armelle Bégin), Claudette Baker (feu Fernand Brousseau) et Micheline Baker ainsi que la belle-sœur de feu Gaston Gingras (feu Céline Fillion), feu Gabrielle Gingras. Elle laisse donc dans le deuil ses deux sœurs avec qui elle avait une très grande complicité et une belle amitié. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s qu'elle chérissait. Merci Maman d'avoir été une femme avant-gardiste, travaillante, généreuse, aimante et surtout d'avoir toujours été là pour nous. En mémoire de la grande générosité de Maggie vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.