Biden demande une enquête sur les hausses de prix de l'essence

WASHINGTON Le président Joe Biden a demandé mercredi à l'autorité américaine de la concurrence de se pencher « immédiatement » sur le comportement « éventuellement illégal » des compagnies pétrolières dont les prix de l'essence à la pompe grimpent « alors que leurs coûts baissent ».

La Maison-Blanche a demandé dans une lettre à la présidente de la Federal Trade Commission (FTC), Lina Khan, de « porter son attention sur des signes de plus en plus évidents de comportements nuisibles aux consommateurs de la part des entreprises de pétrole et de gaz ».

« La FTC a l'autorité pour examiner s'il y a des agissements illégaux qui coûtent aux budgets des familles à la pompe. Je crois que vous devriez vous y mettre tout de suite », écrit Joe Biden.

L'administration fait face au mécontentement grandissant des Américains par rapport à l'inflation, notamment tirée par la hausse des prix énergétiques.

Joe Biden souligne que bien que les prix de l'essence à la pompe aient continué de progresser, « les coûts des raffineurs et industriels du pétrole ont baissé et leurs profits ont augmenté ».

Il dénonce « un fossé inexpliqué » entre le prix de l'essence non-finie et son prix à la pompe.

« Je n'accepte pas que les Américains qui travaillent dur paient plus cher pour le carburant à cause de comportements enfreignant les règles de la concurrence ou éventuellement illégaux », ajoute la lettre du président.

« Je demande donc à la Commission d'examiner plus avant ce qui se passe avec les marchés du pétrole et du gaz », a-t-il écrit.

Le prix du gallon d'essence à la pompe (3,78 litres) ont pris plus d'un dollar depuis un an pour se situer à 3,41 dollars en moyenne au niveau national, selon l'Association automobile américaine (AAA).

Des records depuis 20 ans ont été atteints cette semaine en Californie, à 4,69 dollars.

L'inflation persistante aux États-Unis devient un défi pour le gouvernement alors que les prix ont augmenté de 0,9% en octobre. Elle culmine à 6,2% sur douze mois, un plus haut depuis 1990.