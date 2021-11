Commémoration sous-marine

Le député fédéral Charlesbourg – Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus a participé, le 11 novembre dernier, jour du Souvenir, à une cérémonie hommage aux militaires et ce de façon unique à Thetford-Mines. Lui-même plongeur, Pierre Paul-Hus a accompagné une équipe de plongeurs de militaires actifs et de vétérans qui ont submergé une croix au fond de l’eau de la carrière Flintkote (photo) en l’honneur de ceux qui ont combattu pour le Canada. À 11h11 l’ensemble des plongeurs se sont recueillis auprès de la croix installée à 20 pieds sous l’eau afin que les apnéistes et les plongeurs de tous les niveaux puissent l’admirer. C’est l’ancien combattant Donald Héroux qui a démarré ce projet afin de souligner le 11 novembre de façon différente cette année. Il a contacté Dominique April, lui aussi ancien combattant, et qui possède l’atelier de forge thérapeutique « l’Atelier du vieux corbeau » afin de créer une œuvre unique symbolisant le sacrifice des militaires. Forgée à la main, elle a nécessité 5 heures de dessin et 90 heures de travail et compte 130 coquelicots qui ornent la couronne. Sur la photo, le député Pierre-Paul-Hus, Dominique April, Annick Duclos et Jimmy Thériault de l’Atelier du vieux corbeau.

Prix Hommage Aînés 2021

Photo courtoisie

Rosaire Roy (photo), celui qui a guidé la FADOQ régions de Québec et Chaudière-Appalaches pendant près de 12 ans à titre de président, et Godelieve de Koninck (photo), orthopédagogue de formation qui a fondé l’organisme Liratoutâge, en 2008, qui offre des services de lecture à voix haute aux personnes aînées et isolées, et ce, partout dans la province, sont deux des 18 récipiendaires des Prix Hommage Aînées 2021 organisés annuellement par le gouvernement du Québec dans le but de souligner la contribution exceptionnelle d’une personne aînée de chaque région. Les récipiendaires se sont tous démarqués par leur apport à la collectivité, qui a notamment favorisé le mieux-être des aînés et leur participation à la vie de la communauté dont ils font partie. Outre M. Roy (Chaudière-Appalaches) et Mme De Koninck (Capitale-Nationale), laissez-moi féliciter quelques autres récipiendaires de Prix Hommage Aînés : Antonine Michaud (Bas-Saint-Laurent), Gaëtane Simard (Saguenay–Lac-Saint-Jean), Réjean Perreault (Abitibi-Témiscamingue), Marie-Angèle Bellefleur (Côte-Nord), Darquise St-Georges (Nord-du-Québec) et Diane Bérubé (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine).

Le 1000 Stéphanois

Photo courtoisie

Habituellement effectué lors d’un souper-spaghetti et d’une soirée karaoké, le tirage annuel, du « Billet 1000 Stéphanois », au profit du Club Lions St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur, s’est tenu pour la 34e année, cette fois de façon virtuelle, le 13 novembre dernier. Daniel Hunt est l’heureux gagnant de 3 000$ alors que dix autres personnes se sont partagés des montants variant de 100$ à 1000$. Voici leurs noms: Marc Gosselin, Jacques Gourde, Alain Plourde, Lionel Guay/Yvon Côté, Rita Baillargeon, Caisse Desjardins de la Chaudière, Nicole Duchesneau, Jean-Paul Déziel, Maison des Jeunes L’Aigle et Marco Guillemette. Le tirage du 1000 Stéphanois en était à sa 34e année. Les profit de la vente des ces billets servent à supporter les oeuvres du Club réparties dans les trois secteurs affiliés de la Rive-Sud de Québec. Sur la photo, à gauche, Jean-Pierre Tremblay, président du Club, et à droite, Bertrand Laroche, le responsable du Billet 1000 stéphanois.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 17 novembre 2006. La PlayStation 3, console de jeux vidéo de septième génération commercialisée par Sony, arrive en Amérique du Nord. Elle succède à la PlayStation 2 (qui avait elle-même succédé à la PlayStation), et concurrence la Xbox 360 de Microsoft ainsi que la Wii de Nintendo.

Anniversaires

Photo courtoisie

Valérie Carpentier (photo), gagnante de l’émission La Voix en 2013, 28 ans...Bertrand Godin, pilote de course automobile, chroniqueur et analyste québécois, 54 ans...Sophie Marceau, actrice française, 55 ans...Christian Turbide, professionnel de golf, membre de la PGA du Canada, 55 ans...Raymond Legault, comédien québécois, 68 ans...Danny De Vito, acteur de cinéma et de télé, producteur et réalisateur américain, 77 ans...Martin Scorsese, réalisateur et scénariste américain, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 novembre 2016 : Simon Bédard (photo), 71 ans, ex-animateur radio (CKCV, CJRP) et conseiller municipal à la municipalité de Saint-Sulpice depuis novembre 2013... 2015 : Jean Tremblay, 92 ans, père du journalistes sportif Réjean Tremblay... 2014 : Jimmy Ruffin, 78 ans, chanteur américain... 2013 : Doris May Lessing, 94 ans, écrivain britannique... 2012 : Armand Desmet, 81 ans, coureur cycliste belge.... 2009 : Raymond David, 86 ans, ancien vice-président des services français de Radio-Canada... 2006 : Henriette Major, 73 ans, pionnière de la littérature jeunesse au Québec... 1993 : Gérard D. Lévesque, 67 ans, ministre des finances du Québec et doyen des parlementaires à l’Assemblée Nationale.... 2004 : Alexander Ragulin, 63 ans, défenseur (hockey) Armée Rouge... 1979 : John Glascock, 28 ans, ex-bassiste de Jethro Tull.