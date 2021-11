Coupable de menaces de mort contre Legault, Arruda et Trudeau

Un conspirationniste de Terrebonne a été trouvé coupable d’avoir menacé de mort les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau ainsi que le Dr Horacio Arruda en plein coeur de la pandémie.

• À lire aussi: Menaces contre Justin Trudeau: le complotiste Raymond Têtu veut être remis en liberté

Patrick Dussault a écopé d’une sentence suspendue mardi au palais de justice de Saint-Jérôme. Autrement dit, il évitera la prison, mais la décision sera ajoutée à son casier judiciaire.

Cette condamnation fait suite à une suggestion commune de son avocat Olivier Malo et de la procureure de la couronne Audrey Simard. Une probation de 18 mois lui a été infligée en plus de certaines conditions.

« Sur la brosse »

Alors qu’il était « sur la brosse » après avoir bu une demi-bouteille de rhum en novembre 2020, l’homme de 42 ans s’est mis à échanger sur Messenger au sujet des mesures sanitaires avec le conjoint de l’une de ses collègues de travail, a-t-il affirmé mardi lors de son audience.

Ce soir-là, Dussault a notamment indiqué par écrit que les règles en vigueur pour éviter la transmission de la COVID-19 étaient inconstitutionnelles, que le gouvernement bâtissait des camps de concentration et qu’il souhaitait s’armer afin de s’allier aux autochtones et bâtir un mouvement politique. Le quadragénaire a aussi déclaré que le gouvernement n’existait pas et que l’État était dirigé par d’autres personnes que les politiciens en poste.

« Je veux kill Legault, Arruda et Trudeau. Ils sont coupables de crimes contre l’humanité », a-t-il écrit, suivi d’un émoji rieur.

Pas de mauvaises intentions

Inquiète de l’intensité de ses propos, la collègue de travail du conspirationniste a contacté les autorités afin de le dénoncer. Dussault a été arrêté environ une semaine plus tard par la Sûreté du Québec.

« Kill ça veut dire arrêter, modifier, réparer, améliorer. Je n’ai jamais eu l’intention de faire mal à qui que ce soit », a tenté de se justifier le quadragénaire peu avant de recevoir sa sentence.

Patrick Dussault a déjà eu affaire avec la justice dans le passé, notamment pour des histoires d’entrave à un agent de la paix, possession de biens criminellement obtenus, introduction par effraction dans un dessein criminel et possession de drogue.

Avec Christian Plouffe

À voir aussi