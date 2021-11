COVID-19: Covax franchit la barre des 500 millions de doses

Le mécanisme international Covax a franchi la barre des 500 millions de doses de vaccin anti COVID-19 distribuées à travers le monde, a annoncé mercredi l'Alliance du vaccin (Gavi).

• À lire aussi: Virus: le Portugal envisage le retour de certaines restrictions face à la hausse des cas

• À lire aussi: Vaccination des enfants : Santé Canada reçoit une demande d’autorisation du vaccin de Moderna

« Grâce à l'incroyable dévouement et au travail acharné des partenaires et du personnel de santé, Covax a distribué 500 millions de doses de vaccin anti COVID-19 dans 144 pays et territoires », a déclaré sur twitter le directeur exécutif de Gavi, Seth Berkley.

Ce mécanisme de financement international, fondé notamment par l'Alliance du vaccin et l'Organisation mondiale de la santé, est censé permettre à 92 États et territoires défavorisés de recevoir gratuitement des vaccins financés par des nations plus prospères.

Mais Gavi et l'OMS dénoncent régulièrement l'inégalité criante dans l'accès à la vaccination entre les populations des pays pauvres et des pays riches.

Quelque 143 doses ont été administrées pour 100 habitants dans les pays à haut revenus, contre seulement 7 doses pour 100 habitants dans les pays pauvres.

Selon ses prévisions revues à la baisse début septembre, Covax espère disposer d'un total de 1,425 milliard de doses en 2021. L'objectif initial de deux milliards devrait être atteint au premier trimestre de 2022.

« Covax a dû faire face en 2021 à plusieurs défis: des interdiction d'exportations, des pénuries dans l'approvisionnement et des problèmes liés au nationalisme (dans la conception) des vaccins », a ajouté M. Berkley. « Les livraisons s'accélèrent désormais », a-t-il dit.

Plus de 7,5 milliards de doses de vaccins anti COVID-19 ont été administrées à travers le monde, selon un décompte de l'AFP.

À voir aussi