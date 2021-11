De la pluie verglaçante pour plusieurs secteurs du Québec

L’hiver est bel et bien installé avec la baisse des températures, alors que de la pluie verglaçante est attendue mercredi et jeudi dans plusieurs secteurs du sud du Québec.

«Un front chaud associé à une dépression en provenance des Prairies traversera le Québec mercredi et jeudi», a indiqué Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial concernant une vingtaine de secteurs.

La pluie verglaçante pourrait affecter d’abord les secteurs du sud-ouest de la province dès mercredi soir, avant de toucher le centre du Québec pendant la nuit, alors que les précipitations devraient atteindre le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord durant la journée de jeudi.

Environ 10 mm de verglas tomberaient sur les secteurs au nord de Montréal, notamment dans les Laurentides, dans Lanaudière et dans la réserve faunique La Vérendrye.

Ailleurs, on annonce 2 à 4 mm de verglas, notamment à Montréal, à Québec et à Gatineau et en Abitibi-Témiscamingue.

«Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacées, glissantes et dangereuses», a prévenu l’agence fédérale, invitant à plus de prudence sur les routes.