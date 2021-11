Des futures éducatrices spécialisées se soucient des sans-abris du Saguenay

Des étudiantes en Technique d'éducation spécialisée du Cégep de Jonquière ont choisi de faire une différence dans la vie des sans-abris pour leur projet de fin d'études. Elles leur offriront des denrées non périssables, des produits d’hygiène et des vêtements chauds en cadeau.

L'itinérance est en augmentation au Saguenay-Lac-St-Jean. Le nombre de personnes qui ressentent le besoin d'aider les plus démunis aussi grandit.

«On est allés dans la rue avec des travailleurs de rue pour aller à la rencontre de ces gens-là et mieux cibler leurs besoins», a expliqué l’étudiante Alicia Tremblay.

«On a contacté beaucoup d'entreprises pour avoir des commandites pour divers produits», a ajouté sa collègue, Léanne Girard.

Elles ont pu préparer une centaine de sacs qu'elles distribueront dans la rue grâce à la générosité des gens.

«Dans les sacs, on retrouve des denrées non périssables et des produits d'hygiène comme une brosse à dents», a expliqué une autre cégépienne, Justine Trahan.

Ces futures éducatrices spécialisées souhaitent aussi sensibiliser la population au phénomène de l'itinérance.

Elles ont créé des affiches et des dépliants explicatifs.

«On veut faire en sorte que les personnes qui vivent l'itinérance soient mieux compris, a précisé une autre étudiante, Léanne Bolduc. Ce sont des affiches qui amènent les gens à réfléchir et à mieux se positionner par rapport à l'itinérance. Si une affiche amène au moins une personne à réfléchir, on va avoir atteint notre objectif.»

Collecte de vêtements chauds

Jessica Côté, elle, a choisi de récolter des vêtements chauds pour les plus démunis.

«Je me promenais dans les parcs à Chicoutimi et à Québec et je voyais des gens qui avaient vraiment des vêtements légers et ça m'a vraiment touchée, a-t-elle expliqué. Je me dis que chaque personne mérite d'avoir un petit vêtement chaud et chaque personne mérite d'avoir une petite attention.»

Plusieurs points de collectes sont accessibles sur l'ensemble du territoire du Saguenay-Lac-St-Jean.

Les vêtements seront remis à neuf organismes communautaires de la région.

Jessica Côté fera elle-même la livraison, habillée en mère Noël le 13 décembre.

Les deux initiatives sont parrainées par le Service de travail de rue de Chicoutimi.

«C'est nécessaire et apprécié de notre équipe ce genre de projets, a assuré sa responsable, Janick Meunier. Le temps que les citoyens ou les étudiants mettent à travailler sur ces projets-là, ben nous, on est capable de se concentrer à intervenir auprès des gens. Ça nous aide à répondre à un besoin ponctuel, mais aussi à créer des liens avec ces personnes-là et, éventuellement, à les amener ailleurs.»

Elle rappelle que les tuques, mitaines et bas de laine sont particulièrement recherchés.

«Ce sont des vêtements qui deviennent mouillés et humides rapidement donc il faut les changer souvent quand on vit à l'extérieur», a-t-elle spécifié.