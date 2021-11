BOISSONNEAULT, Père François



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé le Père François Boissonneault, SM, (marianiste), fils de feu Oliva Boissonneault et feu Irène Vallières. Il était natif de Sainte-Marguerite. Outre ses confrères marianistes, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Irenee (feu Brigitte Benoit), Dominique (feu Jeanne Maheux, Line Lefrançois), Olivette (Arthur Giguère), Bernadette (feu Julien Breton), Raymond (feu Lily Giguère, Laurette Cliche), Réjeanne (Yvon Côté), Colette (Jean-Marie Beaulieu), Gaétan (Patricia Leclerc). L'ont précédé ses sœurs : feu Lorraine (Ron Hadfield), feu Hélène, son frère : feu Magella (Carmen Dubé) et feu Monique Marcoux, une proche de la famille. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces dont pour la plupart, il a célébré leur mariage et baptisé leurs enfants. Il a été pour eux, un confident, un guide, un oncle bienveillant et accueillant. Le Père François a été Principal de l'École polyvalente de Saint-Anselme (1968-1977); Directeur Général du Campus Notre-Dame-de-Foy (1978-1985); Trésorier du Diocèse de Québec(1987-2004); Aumônier à la chapelle du Centre-Dieu des Galeries Chagnon de Lévis (2004-2020). La famille et les Marianistes tiennent à remercier tout le personnel de la résidence Déziel pour les bons soins prodigués.La famille et les religieux marianistes recevront les sympathies à partir de 13 heures.