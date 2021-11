La COVID-19 restera pour des décennies

Si la vaccination massive de la population a permis de ralentir la pandémie de COVID-19 au Québec, les vagues engendrées par le virus continueront de frapper surtout les non-vaccinés au cours des prochains mois et des prochaines années.

«Nous avons environ 9 % des gens de 12 ans et plus au Québec qui sont non vaccinés. Ces gens-là vont faire l’infection. La question n’est pas de savoir s’ils vont la faire, c’est à quel moment il vont la faire», explique le Dr Gaston De Serres, médecin-conseil à l’INSPQ en entrevue à Mario Dumont.

«Ils vont l’attraper ça c’est sûr parce que ce virus-là, il ne va pas disparaitre. Le virus est avec nous pour la suite des événements. On va avoir à vivre avec le SARS‐CoV‐2 pour les décennies à venir. Éventuellement, les gens non vaccinés vont faire l’infection, et parmi les vaccinés, il y a un certain nombre de personnes qui sont restées malgré tout vulnérables.»

Depuis le début, Québec fait un suivi étroit de l’impact de la vaccination. Son efficacité varie de quelques pourcentages, selon les groupes d’âge.

Les nouvelles infections, si elles deviennent hors contrôle, pourraient mettre en péril le système de santé déjà affaibli par la pandémie.

Selon le Dr Serres, il faudra voir comment il est possible de gérer les nouvelles infections au cours des prochains mois.

«Ce n’est pas de dire ''on ne veut pas de SARS‐CoV‐2'', on va en avoir. La question est de les avoir à une vitesse que peut digérer notre système de santé», avertit-il.

Dr De Serres fait la comparaison avec la situation en Autriche, où on rapportait jusqu’à 12 000 cas par jour la semaine dernière, une situation jamais vue au Québec depuis le début de la pandémie.

«Ils ont à peu près seulement le tiers de leur population non vaccinée. Si on laisse aller le virus, ça fait des milliers et des milliers d’individus malades très rapidement. C’est là le défi: laisser les gens se faire infecter à une vitesse que peut tolérer le système de santé», conclut-il.

