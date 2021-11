L’armée envoyée en renfort en Colombie-Britannique

Des militaires seront envoyés par Ottawa pour prêter main-forte aux efforts d’évacuation ayant cours dans le sud de la Colombie-Britannique, aux prises avec des inondations monstres qui ont bloqué des routes et causé la mort d'au moins une personne.

«En réponse aux inondations extrêmes dans le sud de la Colombie-Britannique, nous avons approuvé le déploiement de personnel de soutien aérien des Forces canadiennes pour aider aux efforts d'évacuation, soutenir les voies d'approvisionnement et protéger les résidents contre les inondations et les glissements de terrain», a déclaré sur Twitter le ministre de la Protection civile, Bill Blair.

Cet appui fait suite à un appel à l’aide du gouvernement de la province côtière, mardi soir.

AFP

Des opérations d’évacuation par hélicoptère ont eu lieu depuis lundi dans les basses-terres de la vallée du Fraser. Des centaines d’automobilistes ont été coincés sur des routes montagneuses par des éboulements provoqués par les inondations.

Face à l’urgence de la situation, le ministre de la Sécurité publique, Mike Fanworth, a même demandé aux résidents de la ville d’Abbotsford d’abandonner leur bétail sur place, car leur sécurité en dépendait.

«La Ville a indiqué que les conditions dans la prairie de Sumas se sont aggravées et présentent un risque important pour la vie en raison de la défaillance imminente de la station de pompage de Barrowtown», a déclaré mardi soir le ministre Farnworth.

AFP

Le caucus des conservateurs de la Colombie-Britannique a demandé au gouvernement mercredi de «déployer les ressources nécessaires» pour aider la région, incluant «une évaluation immédiate des vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement et des voies de transport critiques, la mobilisation de ressources militaires supplémentaires, l’octroi d’un financement et d’un soutien d’urgence à la province de la Colombie-Britannique et la promesse de s’associer pleinement avec la province pour reconstruire les milliards de dollars d’infrastructures critiques qui ont été détruites par la tempête».

«Plus important encore, le gouvernement fédéral doit aider la province et les gouvernements locaux et autochtones à améliorer immédiatement et de façon considérable l’infrastructure vieillissante et inadéquate de protection contre les inondations dans nos communautés et notre province afin d’atténuer les effets de ce type de désastre à l’avenir», ont-ils ajouté.