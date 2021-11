L'ébénisterie communautaire pour retraités est très populaire à Rimouski

Le projet d'ébénisterie communautaire pour retraités est très populaire à Rimouski si bien que le site est rapidement devenu un important lieu de socialisation.

Après des années de démarches, le projet a pris son envol grâce à plusieurs partenaires au cours des dernières semaines.

«Déjà, on est victime de notre succès. On a dépassé nos attentes de première année», explique le secrétaire de l’Ébénisterie communautaire de Rimouski, Richard Rancourt.

L'atelier compte déjà 123 membres, dont le tiers sont des femmes. Le local est très bien équipé et permet aux 50 ans et plus de réaliser différents projets avec le bois.

«On a découvert qu’on avait des talents cachés. On n’avait jamais travaillé le bois, mais là, c’est une passion pour moi», affirme Donald Desrosiers, un utilisateur de l'Ébénisterie communautaire de Rimouski.

Les retraités peuvent venir à différents moments de la semaine en réservant leur plage horaire.

«C’est un groupe qui ne dépasse pas 10 personnes parce qu’il y a une question de sécurité aussi. Il y a deux responsables d’atelier. Faut qu’il les ait à l’œil, mais aussi pour leur donner la bonne façon d’utiliser la machine», ajoute M. Rancourt.

L’organisme est à la recherche de superviseurs. Il s’agit de bénévoles qui connaissent bien la menuiserie. Ainsi, il serait possible d’ouvrir des plages horaires supplémentaires pour des ateliers.

Au-delà de la menuiserie, c'est un lieu de socialisation qui permet aux aînés de briser l'isolement et de développer des habiletés.

«C’est réellement fait ici par des gens. C’est merveilleux de voir autant de talents et autant de partage entre les personnes. Ici, il n’y a pas de compétition», précise le président de l’Ébénisterie communautaire de Rimouski, Normand Pelletier.

L'implication des bénévoles permet à ce projet de continuer de grandir.