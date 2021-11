Les voyages dans le sud de plus en plus prisés

Avec l'approche des Fêtes et du temps froid, les destinations soleil sont de plus en plus prisées, malgré les contraintes, et les agences de voyages sont sollicitées.

Chez Station Vacances, on se réjouit. «Le téléphone n’arrête pas de sonner. Ça roule autant qu’avant la pandémie. C’est comme un mois de janvier pour moi», souligne le président de l’agence, Alexandre Montreuil.

Les agences de voyages doivent de plus répondre aux multiples questions des voyageurs qui ne savent plus comment s'y retrouver. «On a beaucoup de demandes d‘information. Les gens sont soucieux de la pandémie et ils veulent savoir où voyager», mentionne le directeur de l’agence de voyages Mercedes, David Martel.

Comment s’y retrouver?

Les restrictions diffèrent d'un pays à l'autre, mais voici à quoi il faut penser avant de partir. Les voyageurs doivent être adéquatement vaccinés. Il faut s'assurer que les vaccins sont acceptés dans le pays visité. Il faut prévoir le temps et l'argent pour les tests PCR au départ et au retour. Il est important de vérifier quels types de tests sont acceptés. Et ceux qui voudraient voyager en famille doivent se rappeler que les enfants de 5 à 11 ans seront obligés de faire une quarantaine de 14 jours au retour.

Ces exigences font en sorte qu’il y a moins de familles qui s’envolent. Une mère rencontrée explique qu’elle attendra la vaccination des enfants et que les tests PCR soient abolis avant de partir, car le coût est exorbitant pour une famille de quatre.

Certains sont refroidis par tout ce à quoi ils doivent penser. Les agences de voyages reprennent vie tranquillement, mais l’activité ne se compare toujours pas à celle qui existait avant la pandémie.

