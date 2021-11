Plus de la moitié des ménages québécois ont un chat ou un chien

Pour la première fois au Québec, plus de la moitié des ménages (52%) hébergerait un chat ou un chien, selon ce que révèle un nouveau sondage Léger, dévoilé mercredi.

Réalisé du 24 au 27 septembre 2021 auprès de 1 000 Québécois âgés de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais, le coup de sonde, demandé par l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, révèle que la population féline et canine est en hausse de 200 000 bêtes depuis 2020.

La forte croissance des chats dans les maisons, en hausse de 7 % depuis janvier 2020, expliquerait l’essentiel de cette augmentation. En ce qui concerne les chiens, le sondage mentionne qu'ils n'ont pas connu la même hausse de popularité, leur représentation dans les foyers étant même légèrement en baisse, passant de 28 à 25 %.

Un foyer québécois sur 10 héberge à la fois un chat et un chien.