Rio Tinto investit 110 M$ dans 16 nouvelles cuves à Saguenay

Le géant anglo-australien Rio Tinto a annoncé ce matin un investissement de 87 millions de dollars US (ou quelque 110M$ CA) pour l’implantation de 16 nouvelles cuves à son centre d'électrolyse AP60 de Saguenay.

• À lire aussi: Près d’un demi-milliard pour l’industrie de l’aluminium

L'investissement, déjà annoncé en 2019, permettra d'augmenter la production de l’usine de 45 %, ou 26 500 tonnes métriques d'aluminium primaire annuellement, pour atteindre une capacité de 86 500 tonnes métriques, et d'assurer l'avenir d’environ 100 emplois au sein de l’installation, a-t-on expliqué lors d’une conférence de presse à Saguenay.

Les nouvelles cuves seront construites dans le bâtiment existant du centre technologique AP60 au Complexe Jonquière, qui compte actuellement 38 cuves. Les travaux débuteront au printemps 2022 et devraient être achevés à la fin de 2023. Rio Tinto étudiera simultanément la possibilité d'ajouter des cuves AP60 supplémentaires sur le même site.

La technologie AP60 a été mise au point par les équipes de recherche et développement de Rio Tinto, dont le Centre de recherche et développement Arvida, et génère sept fois moins de gaz à effet de serre que la moyenne de l'industrie. Depuis leur mise en service au Saguenay en 2013, les cuves de technologie AP60 ont produit plus de 465 000 tonnes d'aluminium à faible teneur en carbone.

Rio Tinto prévoit que le marché mondial de l'aluminium connaîtra une croissance moyenne de 3,3 % par an au cours de la prochaine décennie, la forte demande étant stimulée par la transition énergétique et la décarbonisation.

Peu après 10:30 ce mercredi, l’action de Rio Tinto à négociait 60,80$US à la Bourse de New York, en hausse de 0,40% par rapport à son cours de fermeture de la veille.

Plus de détails suivront.