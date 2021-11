Troisième dose: «On sait qu’on va en avoir besoin», croit un expert

L’accès à la troisième dose du vaccin contre la COVID-19 reste assez limité au Québec, alors que pour l’instant, seules les personnes âgées et les personnes immunosupprimées y ont accès.

Pour l’immunologiste à l’Institut de recherches clinique de Montréal, André Veillette, ce n’est qu’une question de temps avant que la troisième dose soit disponible pour une plus grande tranche de la population.

«C’est quelque chose qui est en train de se discuter», a-t-il estimé.

«Il faut donner le temps au gouvernement du Québec de réagir», a poursuivi le spécialiste.

«Ce n’est pas lorsque les cas montent qu’il va falloir sortir la troisième dose, on sait qu’on va en avoir besoin. Je pense qu’il faut se mettre à vacciner avec cette troisième dose-là», a dit l’immunologiste.

De son côté, le Dr Nicholas Brousseau, médecin spécialiste à l’Institut de la santé publique du Québec (INSPQ) et président du Comité d’immunisation du Québec, croit que ce n’est pas encore le moment de vacciner la population générale avec une troisième dose.

«Je pense qu’on n’est pas du tout rendus à offrir une dose à toute la population», a-t-il estimé.

André Veillette a par ailleurs précisé que la protection des vaccins baisse avec le temps. Il s’agit d’un concept «universel» qui se produit avec tous les vaccins, pas seulement avec celui contre la COVID-19.

«Ici, on a l’avantage de porter des masques et d’avoir des passeports vaccinaux, donc la situation est bien contrôlée, mais on fait des assouplissements progressifs, il va y avoir le temps des Fêtes, le temps froid arrive», a expliqué André Veillette.

«Je pense qu’on s’enligne pour tester le système», a résumé l’expert.

Expérience internationale

Il croit toutefois que l’expérience internationale nous permettra d’être en mesure de prévenir le pire.

Le Dr Brousseau est cependant resté prudent. «Ce n’est pas parce qu’il y a des choses qui surviennent en Europe que ça va se passer ici. On a une très bonne couverture vaccinale au Québec», a-t-il affirmé.

Il ne croit d’ailleurs pas que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans impactera la vaccination de la troisième dose. André Veillette croit au contraire que ces deux campagnes peuvent se dérouler en même temps.

Cinquième vague

Selon le Dr Brousseau, l’assouplissement des restrictions sanitaires déterminera l’impact de la cinquième vague au Québec.

«On a encore 10 % de personnes non vaccinées. Ce sont des centaines de milliers de personnes. Si toutes les mesures étaient relâchées d’un coup, c’est une masse critique qui peut faire augmenter la transmission», a expliqué le médecin.

Rien ne sert d’envisager des scénarios catastrophes, pour l’instant, croit le spécialiste, étant donné que la majorité des gens ont reçu leurs deux doses de vaccin.

«Il faut rester très prudent et vigilant, même si on est tannés de répéter ce message-là», a insisté le Dr Brousseau.