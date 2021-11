Un meurtrier libéré pour assister à des funérailles un an après sa condamnation à vie

Le meurtrier Simon Brind’amour, qui a battu à mort sa conjointe Josiane Arguin pourra assister aux funérailles d’un proche même s’il a été condamné, en décembre 2020, à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans.

Simon Brind’amour s’est adressé à la Commission des libérations conditionnelles du Canada récemment pour avoir le droit d’assister aux funérailles d’une personne significative. Le meurtrier s’était fait refuser cette permission, mais il a porté la décision à la commission d’appel qui a finalement accédé à sa demande.

Mère de la victime outrée

La nouvelle a bouleversé la mère de la victime, Gaétane Gilbert, qui ne peut s’empêcher de revivre le drame atroce. «Ça n’a pas passé...», a-t-elle résumé.

Celle-ci a raconté mercredi, en entrevue à QUB Radio, les recherches qu’elle a menées quand elle tentait de retrouver sa fille, portée disparue, en septembre 2018. À l’époque, le conjoint de Josiane Arguin, Simon Brind’amour, faisait semblant de la chercher, lui aussi. «Il a joué la comédie tout le long», a-t-elle dit.

Après deux mois de recherches, les policiers ont statué que Josiane Arguin avait été assassinée. Sa disparition est devenue un dossier d’homicide. Le corps de la victime, qui aurait été jeté à la poubelle, n’a jamais été retrouvé, malgré les fouilles au site d’enfouissement.

«Ça a été vraiment difficile», a exprimé la mère.

Encore aujourd’hui, chaque fois qu’elle met des ordures à la poubelle ou au conteneur, des souvenirs horribles lui reviennent à la mémoire.

«J’y pense tout le temps. Un deuil pour moi, c’est éternel», a-t-elle soufflé.

Moins d’un an après la condamnation de l’assassin de sa fille, Mme Gilbert trouve étrange qu’une telle permission soit rendue alors que les campagnes de sensibilisation contre les féminicides battent leur plein.

La mère a conseillé aux parents de ne pas se gêner pour prendre des nouvelles de leurs filles. Dans son cas, Mme Gilbert ne se doutait absolument pas que Josiane était violentée. «Si vous avez des questions (sur leur relation), posez-les à vos filles», a-t-elle insisté.

Surpris

Dave Blackburn, ancien commissaire à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, a affirmé que des détenus formulent régulièrement des permissions de sorties pour des raisons humanitaires.

Il se dit néanmoins surpris de la réponse positive, dans ce cas, considérant la gravité du crime et le court délai depuis le prononcé de la peine.

M. Blackburn a expliqué que divers critères sont évalués, comme le niveau de dangerosité et le risque d’évasion.

«L’évaluation du risque à chacune des étapes. C’est un travail extrêmement rigoureux», a-t-il assuré, lui aussi sur les ondes de QUB radio.

Il fait valoir que les commissaires nommés sont issus de diverses disciplines, comme le droit, la défense, la sécurité publique, etc. Cependant, il reconnaît le peu de formation des commissaires, qui dure environ une semaine, et se questionne sur la valeur d'une vie humaine. Pour lui, les victimes et leurs proches doivent toujours rester au cœur du processus.

Ce professeur à l’Université du Québec en Outaouais admet aussi que des commissaires peuvent être moins sévères que d’autres.