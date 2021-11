Vague d’abandons de lapins à Montréal

La SPCA de Montréal est aux prises avec une hausse importante d’abandons de lapins.

Seulement pour les neuf premiers mois de l’année, la SPCA de Montréal a accueilli 226 lapins errants ou abandonnés, ce qui représente une augmentation de près de 40% par rapport aux années précédentes.

«La grande majorité des lapins que nous avons ici, à la SPCA de Montréal, sont des lapins abandonnés. Ce sont souvent de très, très jeunes lapins qui ont été adoptés récemment», explique Élise Desaulniers, directrice générale de la SPCA de Montréal.

Selon l’organisme, la pandémie a contribué au nombre croissant d’abandons.

Plusieurs personnes ont profité du confinement pour adopter des animaux. Les lapins sont souvent perçus comme étant de bons compromis, au lieu d’un chien ou d'un chat.

Les lapins sont souvent moins dispendieux et assez accessibles.

«Les gens nous disent qu’eux les ont achetés dans les petites annonces pour leurs enfants et réalisent qu’ils n’ont pas le temps de s’en occuper, et que ça demande beaucoup de travail. Ce sont essentiellement des abandons parce que les gens veulent qu’ils trouvent une meilleure famille», affirme Mme Desaulniers.

La SPCA a actuellement 26 lapins qui sont prêts à être adoptés.