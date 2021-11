Zachary Richard lancera l’album «Danser le ciel» au printemps

Après une absence de trois ans sur disque, Zachary Richard prépare un nouvel album, intitulé «Danser le ciel», qui sera lancé au printemps 2022.

Cet album s’inscrit dans la foulée du 50e anniversaire de la carrière de Zachary Richard et d’une série de spectacles à travers le Québec.

Riche et audacieuse, cette oeuvre explore les classiques de son répertoire avec un orchestre de chambre ainsi que ses vieux «chums» musiciens québécois et louisianais.

«¬Lorsque j’ai interprété «Au bord du lac Bijou» dans un concert symphonique, j’ai réalisé que mon public était prêt à accueillir mes chansons avec une approche plus soyeuse, plus élégante, ce qui m’a propulsé dans un univers musical d’orchestre de chambre. J’ai élaboré ce projet pendant plusieurs années et, finalement, je l’ai présenté aux Productions Martin Leclerc qui, à ma grande satisfaction, a décidé de me soutenir», a partagé l’artiste.

Il définit d’ailleurs cet album comme une rencontre entre deux mondes. «¬C’est l’univers folk d’un gars avec une guitare à la main ou assis au piano, mais plongé dans la douceur et la finesse d’un orchestre de chambre. Le résultat est surprenant: c’est la même mélodie, mais ce n’est plus la même chanson¬!¬», a-t-il décrit.

«Danser le ciel» sera produit par la maison de disque Productions Martin Leclerc et est distribué par madistribution.com.

